Imparare a negoziare, costruire relazioni di fiducia e trasformare il dialogo in opportunità di crescita per le aziende. Sono stati questi i temi al centro dell’iniziativa “Il gusto dell’accordo. L’arte di creare valore, negoziare e chiudere buoni accordi”, organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria, presieduto da Ferdinando Polito, e ospitata al Casale Tramontana con la partecipazione di Riccardo Cannistraci, sommelier di Ais Calabria. A condurre l’esperienza formativa è stata Sabrina Sicari, formatrice e progettista di esperienze ad alto impatto capaci di accelerare i processi di apprendimento, specializzata in soft skills, motivazione, sviluppo del potenziale umano e miglioramento delle performance d’impresa. Il momento centrale dell’appuntamento è stato rappresentato da “Caccia all’accordo”, una sfida di negoziazione che ha coinvolto gli imprenditori in cinque tavoli di lavoro. Attraverso simulazioni, attività di gioco e riflessioni guidate, sotto la regia e la facilitazione metodologica di Sabrina Sicari, i partecipanti hanno sperimentato metodi formativi innovativi ispirati alla gamification e alle neuroscienze, approfondendo progressivamente gli strumenti necessari per condurre una negoziazione efficace.

Dalla competizione alla collaborazione: come costruire accordi efficaci

Il percorso ha preso avvio dalla sperimentazione di una “negoziazione competitiva”, per poi approdare a un modello capace di generare valore condiviso. L’obiettivo è stato dimostrare come il risultato migliore non risieda necessariamente nello schema “vinci-perdi”, in cui una parte ottiene più dell’altra, ma nella capacità di costruire insieme opportunità e soluzioni che individualmente non sarebbe stato possibile realizzare. Nella fase conclusiva dell’esperienza, la formatrice ha richiamato alcuni episodi storici nei quali la convivialità ha contribuito a favorire il dialogo, superare le diffidenze e aprire la strada a importanti accordi. Un collegamento riproposto ai cinque tavoli di lavoro, dove, mentre il sommelier serviva un calice di vino, gli imprenditori hanno elaborato insieme la “Mappa della negoziazione efficace”, ripercorrendo i principi sperimentati durante il gioco: andare oltre le posizioni per comprendere gli interessi reciproci, conoscere le proprie migliori alternative, formulare domande strategiche e creare un clima di fiducia capace di superare resistenze e diffidenze. Il “Gusto dell’accordo” è diventato così una metafora per evidenziare come il valore di una buona negoziazione non risieda soltanto nel risultato raggiunto, ma anche nella qualità delle relazioni costruite e nelle opportunità generate dall’incontro e dalla collaborazione.

Polito: “formazione e relazioni commerciali per sostenere la competitività delle imprese”

“I migliori accordi spesso nascono a tavola. Da questa idea”, spiega Ferdinando Polito, “prende vita un’iniziativa che ho voluto fortemente organizzare nella qualità di Presidente del Comitato Piccola Industria, insieme al gruppo che mi onoro di rappresentare, con l’obiettivo di offrire alle nostre imprese un’occasione di formazione, confronto e condivisione, capace di trasformare il dialogo e le relazioni in strumenti concreti di crescita. Ritengo importante che Confindustria e, in particolare, la nostra Territoriale di Piccola Industria siano sempre più vicine agli imprenditori, non soltanto rappresentandone le istanze, ma accompagnandoli concretamente nei loro percorsi di crescita e sviluppo. Ciò a maggior ragione”, rileva Ferdinando Polito, “in questo momento storico in cui le aziende sono chiamate ad affrontare sfide sempre più complesse, tra aumento dei costi, pressione sui margini, incertezza dei mercati e necessità di competere in un contesto in continua evoluzione”.

Il presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria rilancia quindi l’obiettivo di “contribuire ad aumentare la redditività e la competitività delle imprese, favorendo occasioni di confronto e sviluppo di nuove relazioni commerciali. Anche la capacità di negoziare, ascoltare, costruire fiducia e raggiungere accordi rappresenta oggi un valore strategico per gli imprenditori. E quale miglior occasione”, fa presente Polito, “per allenare queste capacità se non a tavola, dove il dialogo, la convivialità e un buon calice possono diventare alleati anche nella conclusione di buoni affari? Per questo abbiamo voluto proporre un’esperienza diversa”, conclude Ferdinando Polito, “nella quale la formazione incontra la convivialità, nella convinzione che investire nelle competenze e nelle relazioni significhi investire nel futuro delle nostre aziende”.