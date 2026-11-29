La chiusura domenicale dei panifici di Reggio Calabria non è andata a buon fine. Il rappresentante di Assipan, Rodolfo Magno, intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, spiega l’amarezza per il fallimento dell’iniziativa sulla chiusura domenicale dei panifici reggini. nonostante le lamentele generali sulla stanchezza e la mancanza di personale, il suo appello è rimasto quasi totalmente inascoltato poiché solo due attività hanno inizialmente aderito alla protesta. A causa della mancanza di solidarietà e della concorrenza sleale di chi vende il pane a prezzi inferiori alla media, i panificatori locali hanno deciso di riaprire le serrande la domenica.

Magno sottolinea di aver dato personalmente il buon esempio, subendo perdite economiche significative, ma lamenta che tra le lamentele dei colleghi e tradurre queste rimostranze in fatti concreti ci sia una distanza risultata, a oggi, incolmabile.