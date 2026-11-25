Un’adolescenza segnata dalla perdita della madre, uccisa dal padre, e il coraggio di condividere la propria storia per invitare le nuove generazioni a non restare in silenzio di fronte alla violenza. La testimonianza dell’avvocato Francesca Pensavalle è stata uno dei momenti più significativi della giornata vissuta oggi, mercoledì 25 novembre 2026, al Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria, guidato dalla dirigente Anna Maria Cama. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’istituto ha promosso due incontri nelle sedi del Righi e del Fermi, trasformando le aule in laboratori di cittadinanza attiva e coinvolgendo l’intera comunità scolastica attraverso collegamenti in diretta con le LIM. “Il compito primario dell’istituzione scolastica non si esaurisce nella didattica, ma passa attraverso la formazione umana e civile dei nostri ragazzi”, ha affermato la dirigente Cama. “Dobbiamo offrire loro spazi reali di ascolto e confronto, educandoli alla responsabilità condivisa affinché diventino cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e respingere ogni forma di prevaricazione”.

Violenza sulle donne, il confronto tra studenti, esperti e istituzioni

Nell’Aula Magna del Righi si è svolto l’incontro dal titolo “Il coraggio di ricominciare”, moderato dal professore Vincenzo Malacrinò, al quale hanno partecipato l’avvocato Francesca Pensavalle, testimone di femminicidio, la dottoressa Giusy Gambino, tenente dei Carabinieri, il dottor Paolo Ramondino, giudice del Tribunale dei Minori, e don Tonino Sgrò, professore di Esegesi Biblica. Contemporaneamente, a partire dalle ore 10, il plesso Fermi ha ospitato un secondo momento di confronto, organizzato in collaborazione con la Circoscrizione V Reggio Centro – Sud. Dopo i saluti di benvenuto, gli studenti hanno dialogato con l’avvocato Caterina Pitasi, presidente della Circoscrizione, l’avvocato Filomena Iatì, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, l’avvocato Anna Bellantoni, presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) del distretto di Reggio Calabria, la dottoressa Valentina Romeo, psicologa, psicoterapeuta e socia AMI, e il vice ispettore della Polizia di Stato Giorgia Grandinetti, in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria. Nelle due sedi, i professori Stefano Costantino e Alessandro Cuzzocrea hanno sottolineato il valore formativo della giornata, auspicando che l’esperienza possa incidere profondamente sulle coscienze degli studenti. Al Fermi, i ragazzi hanno presentato diversi lavori multimediali realizzati insieme ai docenti delle varie discipline, partecipando attivamente al dibattito e rivolgendo domande agli esperti e ai rappresentanti delle istituzioni.

La testimonianza di Francesca Pensavalle e l’appello a non restare in silenzio

Particolarmente intenso è stato il momento dedicato alla testimonianza dell’avvocato Francesca Pensavalle, seguito sia dagli studenti presenti nell’Aula Magna del Righi sia da quelli rimasti nelle classi, collegati in diretta attraverso le LIM. Con delicatezza e attenzione alla sensibilità dei più giovani, l’avvocato ha ripercorso la propria esperienza personale, raccontando la tragica adolescenza segnata dall’uccisione della madre per mano del padre. Una testimonianza che ha suscitato profonda commozione tra i presenti e si è conclusa con un appello rivolto ai ragazzi: non restare mai in silenzio e avere il coraggio di denunciare. A dare seguito al messaggio è stato il laboratorio aperto guidato dal professore Vincenzo Malacrinò, che ha invitato gli studenti a simulare un caso di violenza attraverso una scena improvvisata. I ragazzi hanno interpretato i ruoli di un testimone che decide di denunciare, di una fidanzata oppressa e incapace di ammettere la verità e di un giovane aggressore, mettendosi in gioco con inventiva ed empatia. Alla simulazione hanno partecipato anche il tenente Giusy Gambino, che ha ascoltato e guidato lo studente nei panni del denunciante, e il giudice Paolo Ramondino, che, attraverso il dialogo con il ragazzo nel ruolo dell’aggressore, ha condotto la rappresentazione verso una confessione e un ravvedimento. L’esercitazione ha permesso così agli studenti di confrontarsi concretamente con il significato della denuncia e dell’assunzione di responsabilità.

A concludere la mattinata nella sede del Righi è stato un fuoriprogramma dedicato proprio all’avvocato Francesca Pensavalle, che oggi festeggiava il proprio compleanno. Per l’occasione, l’amica Romina Palamara, presidente della Pro Loco “Montebellum”, l’ha raggiunta in Aula Magna per consegnarle un omaggio floreale, accompagnato dagli applausi dei presenti. Un momento di affetto al termine di una giornata che ha visto gli studenti protagonisti di un percorso di memoria, ascolto e riflessione sulla violenza di genere, attraverso il contributo delle istituzioni, delle professionalità del territorio e delle testimonianze dirette.