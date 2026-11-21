Raccontare la storia della Vara della Madonna della Consolazione attraverso gli uomini che, di generazione in generazione, l’hanno portata sulle proprie spalle, custodendo una delle tradizioni più profonde e rappresentative di Reggio Calabria. È questo il cuore del libro Un viaggio tra le stanghe della Vara, scritto da Gaetano Surace e Antonio Marino e presentato nel salone Mons. Giovanni Ferro della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria, davanti a un pubblico numeroso e attento. L’incontro ha riunito cittadini, appassionati di storia locale e persone particolarmente legate alla devozione per la Patrona della città, offrendo l’occasione per approfondire il valore religioso, culturale e sociale della processione. Non soltanto una presentazione editoriale, ma un momento di riflessione sul significato di una tradizione che continua a rappresentare un elemento fondamentale dell’identità reggina. Dal confronto sono emerse anche alcune proposte per attualizzare il rito e rafforzarne il legame con la società contemporanea, tra cui la valorizzazione del cammino della fede e la possibilità di associare ogni anno la processione a uno specifico tema civile. Un modo per custodire la memoria storica e, contemporaneamente, favorirne la trasmissione alle nuove generazioni.

La presentazione alla Curia Arcivescovile e il confronto sul futuro della tradizione

A coordinare l’incontro è stato il giornalista Santo Strati, che ha accompagnato gli interventi dei relatori e guidato il confronto sui diversi aspetti affrontati nel volume. Dopo i saluti di Maria Rosa Falduto, intervenuta in rappresentanza del Rhegium Julii, e il contributo di padre Pietro Amendola, la presentazione è proseguita con le relazioni di Caterina Silipo e Giovanni Suraci. I due relatori hanno approfondito le molteplici chiavi di lettura offerte dal libro, soffermandosi sul rapporto tra la dimensione spirituale della processione e il suo significato nella storia civile della città. Nel corso degli interventi è stata avanzata la proposta di contestualizzare maggiormente il rito rispetto alle esigenze del periodo storico attuale, attraverso un percorso capace di affiancare al cammino della fede l’individuazione, ogni anno, di un tema civile al quale collegare la processione. Una riflessione che nasce dalla volontà di mantenere viva una tradizione profondamente radicata nella comunità, valorizzandone non soltanto gli aspetti devozionali, ma anche la capacità di rappresentare un momento di partecipazione collettiva. Al centro del confronto è emersa soprattutto l’importanza del lavoro di ricerca compiuto dagli autori, che hanno scelto di raccontare la Vara attraverso le esperienze dei suoi portatori, restituendo spazio a una componente essenziale della storia della festa.

La Vara della Madonna della Consolazione attraverso la memoria dei portatori

Il volume propone un percorso narrativo e documentario che attraversa la storia di Reggio Calabria seguendo il filo delle vicende umane legate alla Vara. Le stanghe della macchina processionale diventano così il simbolo di un patrimonio di esperienze, sacrifici e legami tramandati nel tempo, permettendo di ricostruire il rapporto tra la devozione popolare e le trasformazioni della città. Gli uomini che hanno sostenuto la Vara sulle proprie spalle assumono un ruolo centrale nel racconto, non soltanto per la fatica fisica affrontata durante la processione, ma anche per il senso di appartenenza e la responsabilità di custodire una tradizione collettiva. Attraverso le loro storie emerge una dimensione della festa che va oltre l’immagine della manifestazione religiosa e restituisce il valore dei rapporti familiari, della memoria condivisa e della partecipazione comunitaria. La Vara viene raccontata dunque non semplicemente come una macchina processionale, ma come un simbolo nel quale si incontrano fede, storia e identità cittadina. Una prospettiva che consente di riconoscere il contributo di quanti, spesso lontano dall’attenzione pubblica, hanno reso possibile nel corso delle generazioni lo svolgimento di uno dei momenti più significativi della vita religiosa e culturale reggina.

Gaetano Surace e Antonio Marino raccontano le origini del progetto editoriale

Particolarmente significativo è stato il contributo degli autori, Gaetano Surace e Antonio Marino, che hanno ripercorso la nascita del progetto e spiegato le ragioni che li hanno spinti a dedicare un’opera alla storia dei portatori della Vara. La scelta di mettere al centro queste figure risponde alla volontà di recuperare una parte della memoria cittadina che, pur essendo fondamentale per la continuità della tradizione, è rimasta spesso sullo sfondo della narrazione pubblica della festa. Il libro restituisce visibilità a esperienze personali e collettive che hanno accompagnato nel tempo la processione della Madonna della Consolazione, offrendo un contributo alla conoscenza delle sue radici. Dagli interventi è emersa anche la necessità di interrogarsi sul futuro della tradizione, in un contesto nel quale cambiano le abitudini religiose e si trasformano i rapporti delle nuove generazioni con le manifestazioni popolari. Custodire la memoria, secondo la riflessione sviluppata durante l’incontro, non significa limitarsi a conservare il ricordo del passato, ma trasmettere ai giovani le ragioni di un’appartenenza e gli strumenti necessari per comprendere il significato di un rito che continua a coinvolgere la comunità. In questa prospettiva, l’opera si propone come un collegamento tra le generazioni che hanno costruito la storia della Vara e quelle chiamate a mantenerla viva nel futuro.

Il contributo del Rhegium Julii e il valore culturale della memoria reggina

A concludere la presentazione è stato Pino Bova, presidente della Fondazione Rhegium Julii, che ha sottolineato il valore culturale delle iniziative dedicate al recupero e alla valorizzazione della memoria storica di Reggio Calabria. La partecipazione numerosa e l’attenzione dimostrata dal pubblico hanno confermato il forte legame che unisce la comunità alla tradizione della Madonna della Consolazione, trasformando l’appuntamento in un’occasione di confronto sulla storia religiosa e civile della città. Parlare della Vara significa infatti ripercorrere vicende familiari, esperienze di devozione e forme di partecipazione che hanno attraversato epoche differenti, contribuendo a costruire un patrimonio condiviso. Il libro di Surace e Marino si inserisce in questo percorso di conoscenza, riportando l’attenzione sulle persone che hanno reso possibile la continuità della processione e sul loro contributo alla conservazione dell’identità cittadina. Dalla serata è emerso soprattutto un messaggio: la tradizione della Vara non si esaurisce nel giorno della processione, ma continua a vivere nella memoria dei portatori, nella devozione dei fedeli e nella responsabilità collettiva di trasmetterne il significato alle generazioni future. Un patrimonio umano e culturale che il volume invita a conoscere e preservare, riconoscendo nelle storie di chi ha sostenuto la Vara una parte fondamentale della storia di Reggio Calabria.