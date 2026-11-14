Reggio Calabria, la scrittrice Premio Pulitzer Yiyun Li incontra gli studenti del Liceo Campanella: dialogo tra letteratura e vita

Ieri, venerdì 13 novembre 2026, il Liceo classico T. Campanella ha accolto come sua ospite la scrittrice Yiyun Li, vincitrice del Premio Pulitzer 2026 ,con il testo “Le cose in natura semplicemente crescono“-sezione Memoir- e del Premio Internazionale Citta’ dello Stretto. Dopo i saluti istituzionali e i ringraziamenti al Dirigente scolastico Avv. Lucia Zavettieri, che ha promosso tale incontro con grande sensibilita’, riportati dalla prof.ssa Tiziana Biondi, il Presidente del Rhegium Julii, dott. Giuseppe Bova, ha introdotto l’autrice, mettendo in luce delle note biografiche.

La prof.ssa Tiziana Biondi, referente del gruppo giovani del Liceo per il Rhegium Julii , ha presentato il testo di Yiyun Li sul piano letterario con riferimenti precisi alla classicita’ e ha stimolato gli studenti a porre quesiti significativi alla scrittrice sull’esistenza umana. A seguire la prof.ssa Elisa D’Ascola, membro del Rhegium Julii, ha relazionato sul testo sottolineando taluni aspetti prettamente filosofici. La prof.ssa Valerie Giovanardi, docente del Liceo, ha svolto mirabilmente la funzione di interprete simultanea. Gli studenti al termine della lectio hanno avviato un’intervista in lingua inglese all’autrice Yiyun Li.