La Pro Loco Reggio Sud APS riparte con rinnovato entusiasmo e nuove prospettive per il futuro. L’associazione ha infatti rinnovato il proprio Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio, riconfermando alla guida, dopo 15 anni di Presidenza, Concetta Romeo, figura che nel corso degli anni ha dimostrato concretamente amore, impegno, passione, abnegazione per il mondo dell’associazionismo e per i valori dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Un percorso di impegno che la vede, ricoprire il ruolo di Dirigente degli organismi Provinciali e Regionali e delegata Nazionale dell’UNPLI, contribuendo alla rappresentanza e alla promozione dei valori del mondo Pro Loco.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo, vede l’ingresso di una linfa giovanile quale sono le 3 ragazze consigliere: Veronica Squillaci, Alessia Ammendola e Maria Serranò, che negli anni precedenti hanno prestato servizio per lo SCU (Servizio Civile Universale), presso la Pro Loco. Le stesse che hanno già maturato esperienze formative, verranno affiancati da soci veterani quali: Concetta Romeo, Antonino Iannì e Giovanni Polimeno, mentre la dott.ssa Santina Rosace ricoprirà il ruolo di Vice Presidente. Un nuovo gruppo dirigente che apre una nuova stagione per la Pro Loco Reggio Sud APS: nel segno della continuità dei valori, del rinnovamento delle energie e soprattutto, della volontà di costruire una comunità territoriale sempre più unita e partecipativa.

La nuova fase associativa segna anche un importante ampliamento dell’orizzonte operativo. Storicamente impegnata nel territorio compreso tra Bocale e San Gregorio, la Pro Loco Reggio Sud APS intende oggi abbracciare l’intera area della IV Circoscrizione Reggio Sud, che, a seguito dell’avvio delle Circoscrizioni, comprende anche i quartieri di Gallina e Ravagnese, oltre all’area pellarese. Un’apertura che non nasce soltanto da una nuova configurazione amministrativa, ma dalla volontà concreta di creare legami, mettere in rete le realtà associative e coinvolgere cittadini e comunità di tutti i quartieri.

Nel corso dei diversi incontri territoriali, la Presidente Concetta Romeo ha infatti raccolto inviti e sollecitazioni a promuovere iniziative e attività anche nelle nuove aree di riferimento. “Unire i territori, collaborare con le associazioni già presenti e coinvolgere la cittadinanza sono tra le nostre principali missioni – è l’indirizzo che accompagna questa nuova ripartenza –. Vogliamo essere una Pro Loco sempre più aperta, inclusiva e presente, capace di valorizzare ogni quartiere e di riconoscere il patrimonio umano, culturale, storico, paesaggistico e delle tradizioni che tutta la zona sud della città custodisce”.

La tutela e la valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali, insieme alla promozione delle identità locali, restano dunque i pilastri dell’attività associativa.

I primi appuntamenti non tarderanno ad arrivare. La prima giornata del progetto: “Generare Culture non violente: iniziative per promuovere il rispetto, la parità e contrastare la violenza sulle donne“, si svolgerà Giovedì 26 Novembre alle ore 10.00 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Pythagoras, plesso di Gallina, a Reggio Calabria, dove si svolgerà un’importante giornata di sensibilizzazione e confronto che vedrà protagonisti gli studenti delle classi terze dell’istituto, le istituzioni con agenti di PS della Questura di Reggio Calabria, referenti di associazioni locali e testimonianze. Un momento di confronto, sensibilizzazione e testimonianze dirette per promuovere la cultura del rispetto, della consapevolezza e della parità di genere

La violenza contro le donne non è soltanto un’emergenza sociale, ma una ferita che attraversa la società e che richiede attenzione, impegno e responsabilità da parte di tutti. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Reggio Sud APS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e della violenza di genere

Il programma delle prossime iniziative prevede altra giornata di sensibilizzazione sempre sulla tematica della violenza sulle donne e di genere per fine mese di Novembre a Pellaro. Si ripartirà a Dicembre con eventi di natura ambientalistica: convegno sulla salvaguardia di flora e fauna grazie alla collaborazione con il Touring Club ed il WWF. Seguiranno attività natalizie di animazione, villaggi di Natale nelle giornate del 18-19-20 Dicembre che vedrà la Pro Loco impegnata non soltanto a Pellaro, ma anche a Gallina e Ravagnese, con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro, partecipazione e condivisione.