Reggio Calabria, la Polizia di Stato rende omaggio ai suoi caduti: commovente cerimonia in Questura

Si è svolta questa mattina, presso la Questura di Reggio Calabria, la cerimonia di commemorazione dei defunti, con la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai Caduti della Polizia di Stato, in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto della provincia di Reggio Calabria, dr.ssa Clara Vaccaro, il Questore, dr. Paolo Sirna, i Dirigenti e i Funzionari della Questura, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS). La celebrazione, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, don Giovanni Giordano, ha rappresentato un momento di raccoglimento e profonda partecipazione, nel quale è stato rinnovato il ricordo di tutti coloro che hanno servito le istituzioni e la collettività fino all’estremo sacrificio.