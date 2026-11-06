Reggio Calabria, la magia dell’autunno in Aspromonte a soli 3,70 euro: a Gambarie in bus tra foliage, boschi e paesaggi mozzafiato

L’autunno in Aspromonte regala uno degli spettacoli naturali più suggestivi dell’anno e, per ammirarlo, non è necessario mettersi alla guida. Da Reggio Calabria è possibile raggiungere Gambarie in autobus grazie alla linea 319 di ATAM, con un biglietto dal costo di 3,70 euro. È proprio l’azienda di trasporto pubblico reggina, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, a invitare cittadini e visitatori a riscoprire il fascino della montagna in questa stagione, tra boschi colorati, passeggiate nella natura e tradizioni locali.

L’Aspromonte si colora d’autunno: lo spettacolo del foliage a pochi passi da Reggio Calabria

Le sfumature del giallo, dell’arancione e del rosso trasformano i boschi dell’Aspromonte in uno scenario particolarmente affascinante. È il periodo del foliage, quando la natura cambia volto e offre paesaggi ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta, lontano dal traffico e dalla quotidianità cittadina. “L’autunno è a un bus da te!”, scrive ATAM sui propri canali social, accompagnando l’invito con un richiamo alle bellezze naturali e alle esperienze che la montagna reggina può offrire in questo periodo dell’anno. Una passeggiata tra i boschi, una fotografia immersi nei colori autunnali o una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni del territorio: sono tante le possibilità per chi desidera vivere l’Aspromonte in autunno, approfittando di una stagione capace di regalare atmosfere particolarmente suggestive.

Da Reggio Calabria a Gambarie in autobus: con la linea 319 di ATAM il biglietto costa 3,70 euro

La proposta di ATAM Reggio Calabria punta a rendere più semplice una giornata in montagna, invitando i cittadini a lasciare l’automobile a casa e a utilizzare il trasporto pubblico. La linea 319 collega infatti Reggio Calabria a Gambarie d’Aspromonte, consentendo di raggiungere una delle località montane più conosciute della Calabria senza dover affrontare il viaggio con un mezzo privato. Il costo del biglietto è di 3,70 euro, come specificato dall’azienda nel post pubblicato su Facebook. Un’opportunità che permette di organizzare una giornata dedicata alla natura e al relax, trasformando anche il viaggio in autobus in parte dell’esperienza.

Non solo foliage: passeggiate, borghi, sagre e sapori d’autunno in Aspromonte

L’Aspromonte non è soltanto una meta per gli amanti delle passeggiate nei boschi e della fotografia naturalistica. In questo periodo dell’anno, la montagna offre anche l’occasione per riscoprire i sapori tipici autunnali, le tradizioni dei borghi e le iniziative che animano il territorio. Nel proprio messaggio, ATAM richiama espressamente le sagre, gli eventi, le castagne e le tradizioni locali, elementi che rendono particolarmente interessante una visita in montagna durante la stagione autunnale. Tra i colori delle foglie, l’aria fresca e le atmosfere dei paesi aspromontani, anche una semplice gita può diventare un’occasione per riscoprire le bellezze del territorio reggino, spesso a poca distanza dalla città ma non sempre valorizzate quanto meriterebbero.

Come raggiungere Gambarie da Reggio Calabria: gli orari della linea 319

Per chi desidera organizzare una gita a Gambarie d’Aspromonte utilizzando il trasporto pubblico, il riferimento è la linea 319 di ATAM. L’azienda invita gli utenti a consultare il proprio sito ufficiale, www.atam.rc.it, per verificare gli orari degli autobus e programmare gli spostamenti, prestando attenzione alle corse disponibili per l’andata e per il ritorno. L’invito conclusivo di ATAM è semplice e racchiude il significato dell’iniziativa: “Lascia l’auto a casa, l’autunno ti aspetta!”. Un messaggio che promuove il trasporto pubblico e, allo stesso tempo, incoraggia a riscoprire il patrimonio naturale dell’Aspromonte, proprio nel periodo in cui i suoi boschi si vestono dei colori più belli dell’anno.