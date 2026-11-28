“Che si vogliano definire “Fin de Siècle” o “Belle èpoque” comunque sia gli anni finali del XIX secolo e i primi del XX rappresentano un periodo felice della storia e del progresso umano, un periodo intriso dall’ottimismo ereditato dal positivismo della seconda metà dell’Ottocento e, pur eurocentrico, comunque aperto al multiculturalismo interclassista e, se si eccettuano le mai sopite vene antisemite, anche interreligioso. Questo milieu culturale ha determinato il fiorire di nuove esperienze artistiche, letterarie e anche musicali”. Così il dr. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, nell’inaugurare la mostra di antichi grammofoni nei locali del Circolo di Società, presieduto dal dott. Giuseppe Franco.

L’incontro, programmato dalla Fondazione Mediterranea con l’attiva collaborazione dell’ospitante Circolo di Società, ha ulteriormente consolidato la più che ventennale collaborazione culturale tra la dinamica espressione della società civile reggina e uno dei più antichi sodalizi associativi italiani. Un pomeriggio di cultura musicale in cui è possibile osservare e toccare rari esemplari ultracentenari di grammofoni ancora funzionanti, provenienti dalla collezione privata di Giuseppe Nicolò, poliedrico musicofilo reggino attivo anche nella divulgazione della cultura musicale con un appuntamento fisso televisivo a Reggio TV, oltre che ascoltare in diretta la riproduzione di dischi d’epoca, forniti dal Nicolò e dall’avv. Antonino Squillaci.

Dopo i saluti del presidente del Circolo di Società dott. Giuseppe Franco e del responsabile della sezione cultura del Circolo ing. Lucio Bonaccorsi, tocca al dr. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, introdurre e coordinare la serata. Questa, dopo un intervento del citato avv. Squillaci, vicepresidente del Circolo, e del dr. Eduardo Lamberti Castronuovo, presidente del Conservatorio di Musica F. Cilea, viene condotta dal “discussant” dott. Umberto Montella, componente del comitato scientifico della Fondazione Mediterranea ed esperto sul tema, che si interfaccia con il relatore Giuseppe Nicolò.

Il percorso tracciato dal relatore Giuseppe Nicolò, con l’aiuto di riproduzioni video, comunque non si ferma al periodo precedente la prima guerra mondiale, ma continua inoltrandosi nella ricca produzione del Ventennio tra le due guerre, periodo storico particolarmente prolifico dal punto di vista musicale, fino ad arrivare ai primi anni del secondo dopoguerra. Un percorso particolarmente ricco, quindi, reso “leggero” dagli intermezzi d’ascolto e dai video; una piacevole serata culturale in una raffinata location.