Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata di profonda devozione, tradizione e partecipazione popolare. Domenica 22 novembre 2026 la città accompagnerà la Madonna della Consolazione nel suo atteso ritorno al Santuario dell’Eremo, al termine della permanenza della Sacra Effigie nella Basilica Cattedrale. Un appuntamento particolarmente significativo per i reggini, che segna la conclusione di uno dei periodi più importanti dell’anno per la vita religiosa cittadina.

Il Quadro della Madonna della Consolazione, custodito negli ultimi tre mesi nel cuore del centro storico, farà ritorno al santuario dei Frati Cappuccini attraverso la tradizionale processione che attraverserà alcune delle principali strade di Reggio Calabria. Sarà un’occasione per rinnovare il legame tra la città e la sua Patrona, una devozione che rappresenta uno degli elementi più profondi dell’identità reggina.

Madonna della Consolazione, domenica 22 novembre il ritorno all’Eremo

La data del rientro della Madonna della Consolazione all’Eremo segue un preciso riferimento del calendario religioso. La tradizione prevede infatti che la processione si svolga nella prima domenica che coincide con il 21 novembre, giorno della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, oppure in quella immediatamente successiva. Quest’anno l’appuntamento è quindi fissato per domenica 22 novembre, quando il Quadro lascerà la Cattedrale per essere ricondotto nella sua sede abituale, sulla collina dell’Eremo.

Il ritorno conclude il periodo durante il quale la venerata immagine mariana è rimasta nella Basilica Cattedrale, rappresentando un punto di riferimento per la preghiera e la devozione dei fedeli. Il passaggio dal centro cittadino al santuario rinnova così una consuetudine profondamente radicata nella storia religiosa di Reggio Calabria.

Il programma della processione: la Messa con l’arcivescovo Fortunato Morrone

La giornata di domenica 22 novembre si aprirà con un importante momento liturgico nella Basilica Cattedrale. In mattinata è prevista la celebrazione pontificale presieduta da monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. La funzione religiosa precederà il trasferimento della Sacra Effigie e accompagnerà idealmente il saluto della città alla Madonna della Consolazione, dopo i tre mesi trascorsi nel Duomo. Il momento centrale della giornata arriverà nel primo pomeriggio, quando prenderà il via la processione che riporterà il Quadro verso il Santuario dell’Eremo.

Processione della Madonna della Consolazione: il percorso lungo il Corso Garibaldi

Il percorso della processione del 22 novembre seguirà il tradizionale itinerario attraverso il centro di Reggio Calabria. Dopo la partenza dalla Basilica Cattedrale, la Sacra Effigie attraverserà il Corso Giuseppe Garibaldi, una delle strade più rappresentative della città. Il corteo religioso proseguirà fino a raggiungere Piazza della Consegna, luogo particolarmente significativo nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione. Da qui inizierà la risalita verso il Santuario dell’Eremo, dove il Quadro tornerà nella custodia dei Frati Cappuccini, concludendo il suo percorso dalla Cattedrale alla collina che domina la città.

A che ora arriva la Madonna della Consolazione all’Eremo?

Secondo il programma comunicato, l’arrivo della Madonna della Consolazione al Santuario dell’Eremo è previsto intorno alle ore 20:00 di domenica 22 novembre, in linea con la consuetudine degli anni precedenti. La processione prenderà invece il via nel primo pomeriggio. Non è stato indicato un orario esatto di partenza, mentre la conclusione del percorso è attesa in serata, con il ritorno della Sacra Effigie presso il santuario dei Cappuccini. Il momento dell’arrivo rappresenterà l’atto conclusivo delle celebrazioni e segnerà ufficialmente la fine della permanenza del Quadro nella Cattedrale.

Reggio Calabria saluta la sua Patrona: una tradizione che unisce fede e identità

La Madonna della Consolazione occupa un posto centrale nella storia e nella spiritualità di Reggio Calabria. Il suo legame con la città va oltre il significato strettamente religioso e coinvolge la memoria collettiva, le tradizioni familiari e il senso di appartenenza della comunità reggina. Ogni anno, il trasferimento della Sacra Effigie tra l’Eremo e il Duomo scandisce due momenti fondamentali della devozione mariana cittadina. Il ritorno di novembre rappresenta il completamento di questo percorso, dopo il periodo trascorso dalla venerata immagine nel centro urbano.

Domenica 22 novembre Reggio Calabria vivrà dunque un’altra pagina della sua tradizione religiosa. Dalla Cattedrale al Corso Garibaldi, da Piazza della Consegna fino alla salita dell’Eremo, il cammino della Madonna della Consolazione rinnoverà ancora una volta il rapporto speciale tra la Patrona e la sua città. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a custodire una parte preziosa della storia e dell’identità di Reggio Calabria.