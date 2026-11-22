È uno dei momenti più sentiti e significativi della tradizione religiosa di Reggio Calabria. Come ogni anno, alla fine di novembre, il venerato Quadro della Madonna della Consolazione lascia il Duomo per fare ritorno all’Eremo, dopo aver trascorso i mesi autunnali nel cuore della città. Un appuntamento che rinnova il profondo legame tra i reggini e la loro Madonna, accompagnato dalla partecipazione e dalla devozione dei fedeli. La processione è in corso proprio in questi minuti e sta attraversando le vie cittadine, accompagnata dai canti e dalle preghiere di quanti seguono il cammino della sacra Effigie. Il Quadro viene trasportato a spalla dai portatori della Madonna della Consolazione, protagonisti di una tradizione che rappresenta uno degli elementi più riconoscibili della vita religiosa reggina.

Il Quadro resterà all’Eremo fino a settembre

Con l’arrivo previsto alle ore 20, la processione si avvia a concludere il tradizionale trasferimento della sacra Effigie. La Madonna della Consolazione tornerà così all’Eremo, dove rimarrà per i prossimi mesi. Il prossimo appuntamento con il trasferimento del Quadro sarà a settembre, quando la Madonna della Consolazione tornerà a percorrere le strade di Reggio Calabria in occasione della tradizionale discesa verso la Cattedrale, rinnovando ancora una volta uno dei legami più profondi tra la città, la fede e la sua storia.