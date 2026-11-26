Si è svolta venerdì 20 novembre, presso i locali della casa editrice Leonida Edizioni, nella sede di via Nazionale 104, a Catona (Reggio Calabria), la presentazione del libro-saggio TRA_guardi, scritto dal professor Luigi Modafferi. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto sui temi affrontati nell’opera, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire il significato e il valore del lavoro dell’autore.

Ad aprire gli interventi è stato l’editore, dott. Domenico Polito, che ha accolto i presenti e sottolineato il valore culturale dell’iniziativa e l’importanza di promuovere opere capaci di stimolare il dibattito e la sensibilità sociale.

A seguire, il professor Luigi Modafferi, autore del volume, ha illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione di TRA_guardi, soffermandosi sui contenuti, sulle motivazioni e sui messaggi che animano il suo lavoro.

Particolarmente significativi gli interventi della dott.ssa Sabrina Stuppino, tiflologa, e della dott.ssa Carmela Petrelli, consigliera UICI, che hanno contribuito ad approfondire le tematiche dell’accessibilità, della conoscenza e dell’inclusione, offrendo importanti spunti di riflessione.

È intervenuto inoltre il professor Giorgio Arcudi, già presidente ANPVI, che ha arricchito il confronto con la propria esperienza e il proprio contributo sui temi della disabilità, della partecipazione e dei diritti. Gli interventi dei partecipanti sono stati magistralmente moderati dalla dott.ssa Elisa Urso, di Art Academy Artelis, che con professionalità, competenza e sensibilità ha saputo coordinare gli interventi, favorendo un dialogo dinamico e partecipato tra i relatori e il pubblico.

La presentazione di TRA_guardi si è così trasformata in un momento di condivisione culturale e umana, nel quale la letteratura ha incontrato l’impegno sociale e la necessità di promuovere una cultura sempre più attenta all’altro, capace di superare pregiudizi e barriere.

L’iniziativa ha confermato il valore degli incontri culturali come occasioni di crescita collettiva, sensibilizzazione e costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e aperta alle differenze.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla casa editrice Leonida Edizioni, a tutti i relatori, alla moderatrice e a quanti hanno partecipato, il Prof. Ludovico Mascia, art designer, curatore della veste grafica e del progetto editoriale, contribuendo in maniera significativa alla riuscita dell’evento.