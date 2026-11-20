Ci sono storie che meritano di essere raccontate perché rappresentano la quotidianità silenziosa di tante famiglie. È da questa consapevolezza che nasce “La mano che restava – Racconto di una famiglia”, il libro di Leila Lahami, madre di quattro figli e impegnata nel volontariato e nelle attività sociali del territorio reggino. L’opera trae ispirazione da esperienze familiari profonde e affronta temi come la maternità, la disabilità, la malattia, le difficoltà quotidiane, la resilienza e la speranza. Al centro del racconto c’è una famiglia che affronta prove complesse, momenti di paura e cambiamenti improvvisi, senza perdere la capacità di sostenersi e guardare al futuro.

Non è soltanto una testimonianza delle difficoltà affrontate: è anche un invito a riconoscere il valore delle piccole conquiste e dei legami affettivi. L’impegno sociale dell’autrice nasce dalla convinzione che nessuna famiglia debba sentirsi abbandonata e che l’inclusione debba tradursi in ascolto e opportunità concrete. Il libro si rivolge a chiunque abbia conosciuto la paura, la fatica di ricominciare e il bisogno di trovare una mano a cui aggrapparsi.