Reggio Calabria, la denuncia di Di Bella: “un fiume d’acqua invade il centro città, adesso basta: servono soluzioni”

“Un vero e proprio fiume d’acqua in pieno centro città”. È quanto denunciato dal cittadino di Reggio Calabria Giovanni Di Bella, che torna ad “accendere i riflettori sull’emergenza idrica che continua ad affliggere quotidianamente Reggio Calabria. Una situazione che non può più essere ignorata e che richiede interventi urgenti. Non si tratta soltanto di una perdita d’acqua, ma dell’ennesimo episodio che riporta al centro dell’attenzione una problematica che da tempo crea disagi ai cittadini e che necessita di risposte concrete. Siamo stanchi di assistere continuamente a questi problemi“.

“Adesso è arrivato il momento di trovare una soluzione. Le istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità e intervenire. Il messaggio è rivolto soprattutto all’Amministrazione comunale. Il tempo necessario per l’insediamento della nuova Giunta è ormai trascorso e adesso, secondo Di Bella, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. È vero che la gestione del servizio idrico non rientra direttamente nelle competenze del Comune, ma questo non può rappresentare un motivo per restare in attesa. Il problema riguarda il territorio comunale e, soprattutto, i cittadini reggini, che ogni giorno subiscono le conseguenze di una situazione che continua a ripresentarsi. Da qui la richiesta di un intervento concreto da parte dell’Amministrazione, attraverso la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli enti competenti, per analizzare le criticità, individuare le responsabilità e programmare interventi risolutivi. Non è più sufficiente intervenire soltanto quando si verifica l’ennesima emergenza. Serve una strategia capace di affrontare alla radice il problema idrico della città. La richiesta è chiara: meno attese, meno promesse e più interventi. Reggio Calabria ha bisogno di risposte. I cittadini non possono continuare a convivere con disservizi e sprechi d’acqua. Adesso basta: è il momento delle soluzioni”.