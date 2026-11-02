Reggio Calabria, la denuncia dal viale Messina: copiosa perdita d’acqua e albero che invade la carreggiata | VIDEO

I residenti del viale Messina denunciano una copiosa perdita d'acqua e la presenza di un albero, non adeguatamente curato, che finisce per invadere la carreggiata

Viale Messina perdita d'acqua e albero sporgente

I residenti del viale Messina, zona Sud di Reggio Calabria, hanno denunciato alla redazione di StrettoWeb una spiacevole convivenza con due disagi importanti che perdura da troppe settimane. Il primo problema ri guarda la presenza di una copiosa perdita d’acqua che fuoriesce da un tombino e che costeggia l’intero marciapiede antistante alla scuola media Alvaro-Gebbione.

Girando l’angolo, nella strada che divide la scuola dai campetti del Centro Sportivo Reggio Village, un albero, non adeguatamente curato, invade la carreggiata costringendo le auto a dover cambiare corsia per passare.

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