Reggio Calabria, la denuncia dal viale Messina: copiosa perdita d’acqua e albero che invade la carreggiata | VIDEO

I residenti del viale Messina, zona Sud di Reggio Calabria, hanno denunciato alla redazione di StrettoWeb una spiacevole convivenza con due disagi importanti che perdura da troppe settimane. Il primo problema ri guarda la presenza di una copiosa perdita d’acqua che fuoriesce da un tombino e che costeggia l’intero marciapiede antistante alla scuola media Alvaro-Gebbione.
Girando l’angolo, nella strada che divide la scuola dai campetti del Centro Sportivo Reggio Village, un albero, non adeguatamente curato, invade la carreggiata costringendo le auto a dover cambiare corsia per passare.