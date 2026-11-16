Una serata all’insegna della grande musica, della cultura e della solidarietà nel cuore di Reggio Calabria. Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, il prestigioso Teatro Francesco Cilea ha ospitato il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, protagonista dell’iniziativa benefica intitolata “La Musica al servizio del Paese – Musica. Tradizione. Italia“. Un appuntamento che ha portato nella città dello Stretto una delle più importanti formazioni musicali istituzionali del nostro Paese, unendo il patrimonio artistico nazionale all’impegno concreto verso il mondo del volontariato.

L’evento, in programma dalle ore 20:30, ha rappresentato un’occasione di incontro tra la tradizione musicale italiana e i valori della solidarietà. Al centro dell’iniziativa anche una finalità benefica particolarmente significativa: sostenere le attività di Asmev Calabria, l’Associazione Medici Volontari, destinataria delle offerte libere previste durante la serata.

La Banda dell’Esercito Italiano protagonista al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Il concerto ha portato sul palcoscenico del Teatro Cilea una formazione di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale. La Banda dell’Esercito Italiano, fondata a Roma nel 1964, è composta da musicisti professionisti selezionati mediante concorso e vanta una lunga esperienza nei principali appuntamenti istituzionali e culturali italiani e internazionali. Alla guida della formazione il Maggiore Filippo Cangiamila, direttore di un complesso musicale capace di spaziare attraverso repertori differenti, dalla grande tradizione operistica alle composizioni contemporanee, valorizzando le possibilità espressive degli strumenti a fiato e a percussione.

La presenza della Banda a Reggio Calabria ha assunto un significato particolare anche per il luogo scelto: il Teatro Francesco Cilea, principale riferimento della tradizione teatrale e musicale cittadina, intitolato al grande compositore reggino, la cui produzione artistica rappresenta uno dei contributi più importanti della Calabria alla storia della musica italiana.

Da Giuseppe Verdi a Francesco Cilea: il programma musicale e l’omaggio alla Calabria

Il programma annunciato per il concerto ha proposto un percorso attraverso alcune delle pagine più rappresentative del patrimonio musicale italiano, con una particolare attenzione alla Calabria e alla sua identità culturale. Tra i brani previsti figuravano la celebre sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi e la marcia trionfale dell’Aida, due composizioni che occupano un posto di primo piano nella storia dell’opera italiana. Ampio spazio anche alla produzione di Francesco Cilea, attraverso pagine tratte da Adriana Lecouvreur e La Tilda, in un ideale collegamento tra il grande repertorio nazionale e le radici artistiche della città ospitante.

Il repertorio annunciato comprendeva inoltre Anima Calabrese di P. Valentini e Calabria Evolution di A. Waignein, composizioni capaci di richiamare, attraverso il linguaggio orchestrale, il patrimonio musicale e culturale del territorio. Tra gli altri momenti musicali inseriti nel programma figuravano Jovintud di F. Ferran, con la partecipazione del sassofonista solista Renato Trombì, e Freak di G. Deraco. Annunciata anche la presenza di Januaria, mentre la conduzione della serata è stata affidata a Giovanna De Leo e Manuel Musetti, speaker di Radio Esercito.

Musica e beneficenza a Reggio Calabria: il sostegno ad Asmev Calabria

La dimensione solidale ha costituito uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Il concerto è stato infatti organizzato con ingresso a offerta libera, destinando la raccolta ad Asmev Calabria, realtà associativa impegnata nel volontariato medico. La scelta di collegare un evento musicale di così alto profilo a un progetto benefico ha dato alla serata un valore che va oltre la dimensione dello spettacolo. La musica diventa così uno strumento attraverso cui promuovere attenzione verso il prossimo, partecipazione e responsabilità sociale. L’iniziativa della Banda dell’Esercito Italiano si è avvalsa del supporto del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, contribuendo a valorizzare il ruolo delle istituzioni nella promozione di appuntamenti culturali con importanti finalità sociali.

Una formazione musicale di prestigio internazionale: dalla Scala al Festival di Sanremo

La serata reggina si inserisce nel percorso artistico di una delle formazioni musicali più rappresentative delle Forze Armate italiane. Nel corso della propria storia, la Banda dell’Esercito si è esibita in alcuni dei teatri più prestigiosi del Paese, dal Teatro alla Scala di Milano alla Fenice di Venezia, passando per il San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo di Palermo. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figurano la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, con l’esecuzione dell’Inno nazionale durante la serata conclusiva, e la presenza alla cerimonia di chiusura di Expo Osaka 2025. Un percorso che testimonia la capacità della formazione di rappresentare la cultura musicale italiana anche in contesti di grande visibilità internazionale, coniugando il rigore della preparazione professionale e la funzione istituzionale dell’Esercito.

Dopo Reggio Calabria, la Banda dell’Esercito prosegue il tour tra Gerace, Oppido Mamertina e Catanzaro

Il concerto di questa sera al Teatro Francesco Cilea ha inaugurato una serie di appuntamenti della Banda dell’Esercito Italiano in Calabria. La tournée proseguirà martedì 17 novembre a Gerace, alle ore 19 nella Basilica Concattedrale, e mercoledì 18 novembre a Oppido Mamertina, alle ore 19 al Teatro Comunale. La tappa conclusiva è prevista per giovedì 19 novembre a Catanzaro, alle ore 20:30 al Teatro Politeama, completando un itinerario musicale che attraversa alcuni dei principali luoghi culturali del territorio calabrese. La serata di Reggio Calabria ha rappresentato così il punto di partenza di un’iniziativa che mette insieme musica, identità nazionale, valorizzazione delle tradizioni e solidarietà, confermando la capacità della cultura di costruire occasioni di incontro tra istituzioni, artisti e comunità.