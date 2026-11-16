Reggio Calabria, la Banda dell’Esercito Italiano in concerto al Teatro Cilea: stasera il grande evento tra musica e solidarietà

La prestigiosa Banda dell’Esercito Italiano sarà protagonista oggi, lunedì 16 novembre alle 20:30, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, di un concerto di beneficenza dal titolo “La Musica al servizio del Paese – Musica. Tradizione. Italia”. Un appuntamento che coniuga il valore artistico di una delle più autorevoli formazioni musicali nazionali con l’impegno solidale a sostegno di Asmev Calabria (Associazione Medici Volontari), alla quale saranno destinate le offerte raccolte nel corso della serata. L’evento, promosso su iniziativa della Banda dell’Esercito Italiano, si avvale del supporto di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Fondata a Roma nel 1964, la Banda dell’Esercito rappresenta un’eccellenza musicale italiana, riconosciuta per la qualità delle proprie esecuzioni e per la partecipazione a importanti manifestazioni istituzionali e culturali, in Italia e all’estero. Composta da musicisti professionisti selezionati attraverso concorso nazionale, ha calcato i palcoscenici di teatri prestigiosi, dalla Scala di Milano alla Fenice di Venezia, dal San Carlo di Napoli al Teatro Massimo di Palermo. Tra le partecipazioni più significative figurano il Festival di Sanremo 2024, con l’esecuzione dell’Inno nazionale durante la serata finale, e la cerimonia di chiusura di Expo Osaka 2025.

Sotto la direzione del Maggiore Filippo Cangiamila, la formazione proporrà un programma che attraversa alcune delle pagine più rappresentative della tradizione musicale italiana e internazionale, riservando particolare attenzione alla Calabria e al suo patrimonio culturale. Dalla sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi alla celebre marcia trionfale dell’Aida, dalle composizioni di Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur e La Tilda, ad Anima Calabrese di P. Valentini e Calabria Evolution di A. Waignein, il repertorio offrirà un percorso di grande suggestione. In programma anche Jovintud di F. Ferran, con il sassofonista solista Renato Trombì, e Freak di G. Deraco.

Il concerto vedrà inoltre la partecipazione di Januaria, mentre a condurre la serata saranno Giovanna De Leo e Manuel Musetti, speaker di Radio Esercito. L’iniziativa rappresenta un’occasione per celebrare, attraverso il linguaggio universale della musica, i valori della tradizione, dell’identità nazionale e della solidarietà, valorizzando al tempo stesso il ruolo del Teatro Cilea quale luogo di incontro tra cultura e comunità.

L’ingresso è a offerta libera, a favore di Asmev Calabria, realtà impegnata nel volontariato medico. Per informazioni e prenotazione dei biglietti è possibile utilizzare i seguenti contatti:

Email: gm16novembre@gmail.com

Telefono: +39 375 511 5265