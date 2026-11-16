Reggio Calabria, insegnante sommerso da 50 mila euro di debiti per la ludopatia: il Tribunale ne cancella una parte

Un docente della provincia reggina, padre di una bambina e unico sostegno economico della famiglia, potrà ripartire grazie a una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria. Accolto il piano presentato dall'avvocato Alessio Fiacchi: pagherà circa la metà dei debiti con rate da 245 euro al mese. Il giudice esclude la colpa grave alla luce della dipendenza patologica documentata e del percorso di cura intrapreso

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Aveva accumulato circa 50.000 euro di debiti, in parte a causa del gioco d’azzardo patologico, una dipendenza che per vergogna aveva tenuto nascosta. Ora può ripartire. Con sentenza del 12 novembre 2026 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato il piano del consumatore proposto da un insegnante della provincia reggina, unico reddito di una famiglia con una figlia piccola. Assistito dall’Avvocato Alessio Fiacchi, ha ottenuto l’approvazione di un piano che gli permette di pagare circa la metà dei debiti con rate mensili da 245 euro, in poco meno di nove anni. Il debito con l’INPS sarà pagato per intero, mentre alle finanziarie andrà il 30% e il resto sarà cancellato. Il giudice ha escluso la colpa grave perché il debitore ha dimostrato che la malattia c’era già quando ha chiesto i prestiti, e da oltre un anno segue un percorso di cura. Questa sentenza dimostra che la ludopatia, se affrontata con trasparenza e documentata, non impedisce di uscire dai debiti.

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