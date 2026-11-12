Reggio Calabria, incidente sul lungomare: scontro tra un bus ATAM e un’auto, traffico in tilt | FOTO

Momenti di apprensione e pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina si stanno registrando in questi minuti lungo il Corso Vittorio Emanuele III a Reggio Calabria, meglio noto a tutti i reggini come Via Marina Alta, per un incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, un autobus di linea dell’ATAM (linea 117) e un’autovettura utilitaria (una Fiat Panda di colore azzurro) sono rimasti coinvolti in un impatto proprio lungo l’arteria del lungomare. L’esatta dinamica del sinistro resta al momento poco chiara, con l’auto che ha riportato evidenti danni alla parte anteriore sul lato passeggero.

Sul luogo dell’incidente è già intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, impegnata sia nei rilievi di rito per ricostruire le responsabilità, sia nella gestione della circolazione, segnalando l’ostacolo sulla carreggiata. Inevitabili le conseguenze per gli automobilisti: il tratto interessato sta subendo forti rallentamenti e incolonnamenti, con la circolazione che procede a senso unico alternato tra i mezzi fermi sulla carreggiata.