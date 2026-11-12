Reggio Calabria, incidente in via De Nava: scontro tra una volante della Polizia e una moto, ferito trasportato in ospedale | FOTO

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria, in via De Nava, dove si è reso necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto una volante della Polizia di Stato e una motocicletta, ma la dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire.

Incidente in via De Nava a Reggio Calabria: ferito trasportato in ospedale

A seguito dell’incidente, una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale medico del 118, intervenuto prontamente sul posto. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute né sull’esatta dinamica dello scontro.

Polizia sul posto e disagi al traffico

In via De Nava sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Come documentano le immagini, la presenza dei mezzi di soccorso e delle pattuglie ha richiamato l’attenzione di numerose persone presenti nella zona. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione stradale, con rallentamenti e difficoltà per gli automobilisti in transito. Restano da accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Ulteriori elementi potranno emergere dagli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.