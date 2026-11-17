L’avv. Natale Polimeni registra con piena soddisfazione un punto fermo in una vicenda che ha avuto una forte risonanza mediatica, infatti, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha comunicato , in seguito ad istanza della difesa avanzata nell’interesse di Sebi Romeo che il procedimento cosiddetto “Millenium” “è stato definito con richiesta di archiviazione”. La decisione adottata dimostra la totale estraneità di Sebi Romeo rispetto ai fatti inizialmente contestati con un capo di imputazione provvisorio – ravvisato da questa difesa subito come infondato – e rispristina la verità storico-fattuale e giuridica di questa vicenda, chiudendo l’attività investigativa legata all’indagine e ponendo fine ad un iter che ha segnato psicologicamente e mediaticamente il Romeo.

Sebi Romeo e il precedente giudiziario del 2024: l’assoluzione piena nell’inchiesta sugli appalti

Non è la prima volta che il nome di Sebi Romeo, già capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Calabria, finisce al centro di un’importante vicenda giudiziaria destinata a concludersi favorevolmente per l’esponente politico reggino. Un precedente particolarmente significativo risale al 22 novembre 2024, quando il GUP del Tribunale di Napoli pronunciò nei suoi confronti una sentenza di assoluzione con formula piena nell’ambito di un’inchiesta relativa a presunte irregolarità nell’aggiudicazione di appalti pubblici.

Romeo era stato coinvolto in un’indagine della Procura di Napoli che aveva interessato anche altri esponenti politici e imprenditoriali. La contestazione nei suoi confronti riguardava il reato di associazione per delinquere, in relazione a una presunta attività di intermediazione e influenza finalizzata a favorire l’assegnazione di gare pubbliche. Secondo l’ipotesi investigativa, l’ex consigliere regionale avrebbe svolto un ruolo di collegamento nell’ambito di rapporti tra politica e imprenditoria.

Il percorso giudiziario, tuttavia, aveva già registrato un passaggio determinante nel febbraio 2024, quando il Tribunale del Riesame di Napoli aveva annullato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria precedentemente applicata a Romeo, accogliendo le argomentazioni della difesa.

La svolta definitiva arrivò nel novembre dello stesso anno. Sebi Romeo fu l’unico imputato a scegliere il rito abbreviato, ottenendo una pronuncia assolutoria che, per la sua posizione, smentì l’impostazione accusatoria. Gli avvocati Natale Polimeni e Giuseppe Camera evidenziarono come la documentazione prodotta e le attività difensive avessero consentito di ricondurre i comportamenti contestati nell’ambito delle ordinarie dinamiche politiche, escludendone la rilevanza penale. L’assoluzione del 2024 costituisce dunque un precedente importante nella storia giudiziaria di Sebi Romeo: una vicenda inizialmente caratterizzata da accuse gravi e da una significativa esposizione mediatica, conclusasi con il riconoscimento giudiziario dell’estraneità dell’ex capogruppo regionale del Pd ai fatti contestati.