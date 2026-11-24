È stata inaugurata nella serata odierna, presso la stazione Centrale di Reggio Calabria, la panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne. L’iniziativa è stata fortemente promossa dal Comitato Pari Opportunità di Ferrovie dello Stato, congiuntamente con DLF (Dopolavoro Ferroviario) e Rete Ferroviaria Italiana. L’inaugurazione è avvenuta alla vigilia del 25 novembre, giornata simbolo della lotta alla violenza di genere.

La cerimonia, molto partecipata, è stata allietata da canti e declamazioni di brani sulla sentita tematica. Anche la stazione di Reggio Calabria, da questa sera colorata di rosso all’esterno, avrà anche al suo interno un simbolo permanente della lotta contro la violenza sulle donne che fungerà da monito continuo, tutto l’anno, anche oltre il 25 novembre.