Reggio Calabria, inaugurata la Biblioteca dello Sport della Fortitudo 1903: omaggio a Umberto Sabatini e Pasquale Nucara

Una nuova Biblioteca dello Sport arricchisce il patrimonio culturale di Reggio Calabria. La Società Ginnico-Sportiva Fortitudo 1903, storico sodalizio cittadino guidato dal presidente Riccardo Partinico, ha inaugurato mercoledì 11 novembre 2026, giorno di San Martino, la nuova struttura all’interno del Centro Sportivo “Matteo Pellicone”. La biblioteca è stata intitolata alla memoria di Umberto Sabatini, figura di primo piano dello sport italiano, della giustizia federale e della poesia, scomparso nel dicembre 2020 all’età di 95 anni. Al suo interno, la Sala di Lettura è stata dedicata allo storico dello sport Pasquale Nucara. Un’iniziativa che unisce la valorizzazione della memoria sportiva alla promozione della cultura e che si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Nazionale dei Musei Sportivi, promossa dall’UNASCI, Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia. La nuova biblioteca si aggiunge al Museo dello Sport già ospitato dalla Fortitudo 1903 e intitolato al fondatore della società, il Cardinale Gennaro Portanova, consolidando il ruolo del sodalizio reggino nella conservazione e nella trasmissione della storia sportiva.

La cerimonia e il ricordo di Umberto Sabatini

Ad accogliere gli ospiti nella sede della Fortitudo 1903 è stato un comitato composto da dirigenti, tecnici e atleti legati alla società. Insieme al presidente Riccardo Partinico erano presenti la vicepresidente e allenatrice della Nazionale italiana di karate Rossella Zoccali, la delegata regionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Alessandra Benedetto, la pluricampionessa europea e mondiale di pallavolo Antonella Del Core, il campione italiano di karate 2026 Michael Mollica, la giovane judoka Silvia Sorbo, l’istruttore di karate e cantante Nino Pizzimenti, l’avvocato Armando Neri, cintura nera di karate, e la poetessa, docente e giornalista Ilda Tripodi, alla quale è stata affidata la moderazione dell’intero evento. Dopo i saluti istituzionali del presidente Partinico, la cerimonia è entrata nel vivo con l’esecuzione dell’Inno Sociale della Fortitudo 1903, scritto proprio da Umberto Sabatini. Il momento più significativo sul piano commemorativo è stato affidato all’avvocato Armando Neri, intervenuto in rappresentanza del presidente onorario della FIJLKAM, professor Giuseppe Pellicone, del quale ha letto lo scritto commemorativo intitolato “Sport e Poesia: l’opera di Umberto Sabatini”.

Attraverso il messaggio di Giuseppe Pellicone è stato ricostruito il profilo umano, sportivo e culturale di Sabatini, descritto da un alto magistrato reggino come “uno che cammina in punta di piedi”. Una definizione che ne restituisce il carattere riservato, lontano dalla ricerca di visibilità, nonostante una carriera durata oltre sessant’anni ai vertici della dirigenza federale. Sabatini aveva praticato lotta e pesistica fino a quasi quarant’anni, anticipando quella figura di atleta master che avrebbe trovato una propria definizione soltanto successivamente. Nel corso della sua lunga attività era stato arbitro mondiale di pesistica e presidente della Commissione Federale d’Appello, ricevendo prestigiose onorificenze, tra cui la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, la Medaglia d’Onore FIJLKAM e il Diploma d’Onore del Comitato Olimpico Internazionale. Accanto all’impegno sportivo e istituzionale, Sabatini aveva coltivato una profonda passione per la poesia, componendo opere sia in lingua italiana sia in vernacolo napoletano e ottenendo importanti riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali.

Gli 89 podi nella poesia e il dono della famiglia Sabatini alla Fortitudo

Nel suo ricordo, Giuseppe Pellicone ha ripercorso anche la straordinaria produzione poetica dell’amico, dalle liriche dedicate alla famiglia Pellicone a quelle ispirate alla scomparsa di San Giovanni Paolo II, tra cui “2 Aprile 2005”. Particolare spazio è stato riservato alle composizioni legate ai valori dello sport, come “La Preghiera dell’Atleta”, che valse a Sabatini persino le congratulazioni di Papa Paolo VI, e “Il Giuramento dell’Atleta”. Il bilancio della sua attività letteraria comprende 89 podi in concorsi nazionali e internazionali di poesia, con 43 medaglie d’oro, 26 d’argento e 20 di bronzo, ai quali si aggiungono 31 premi speciali al merito culturale e poetico. Numeri che testimoniano una produzione artistica di rilievo, sviluppata parallelamente all’impegno nelle istituzioni sportive. Il messaggio commemorativo si è concluso con parole particolarmente emozionanti: “Grazie, mille grazie, Umberto, dal novantacinquenne tuo fratello Giuseppe”. Un lungo applauso è stato quindi rivolto al figlio di Sabatini, il magistrato Augusto Sabatini, presente alla cerimonia e ringraziato per aver donato alla Fortitudo 1903 la ricca collezione di medaglie, trofei e onorificenze appartenute al padre, oggi custodite ed esposte nelle vetrine della società.

Le poesie, la storia della Fortitudo 1903 e le donazioni alla nuova biblioteca

La cerimonia è proseguita con alcuni momenti dedicati alla poesia e alla trasmissione dei valori sportivi attraverso la parola. Nino Pizzimenti ha interpretato “La Preghiera dell’Atleta” e “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, mentre la giovane Silvia Sorbo, cintura verde di judo, ha recitato “Il Giuramento dell’Atleta”. Successivamente è intervenuto il presidente Riccardo Partinico, pubblicamente ringraziato anche nel messaggio di Giuseppe Pellicone per la sua attività di studioso dei Bronzi di Riace a livello internazionale. Partinico ha ripercorso le principali tappe della storia della Fortitudo 1903, soffermandosi sul percorso che ha portato alla realizzazione della Biblioteca dello Sport e sul contributo di coloro che hanno reso possibile la costituzione del patrimonio librario. Tra i donatori ricordati figurano il professor Giuseppe Pellicone, il professor Pasquale Nucara, la famiglia di Giovanni Calafiore, la professoressa Rossella Zoccali e lo stesso Partinico. Un insieme di contributi che ha consentito alla storica società di ampliare ulteriormente la propria attività culturale, affiancando alla pratica sportiva la conservazione di testimonianze, documenti e pubblicazioni legati alla storia dello sport.

Le istituzioni e il mondo sportivo alla cerimonia di inaugurazione

Numerosi gli interventi che hanno accompagnato l’inaugurazione, a testimonianza della partecipazione del mondo istituzionale, accademico e sportivo reggino. Tra i protagonisti della serata anche Augusto Sabatini, che ha offerto il proprio contributo al ricordo del padre. Sono intervenuti il consigliere comunale avvocato Fabio Colella, presente su delega del sindaco Francesco Cannizzaro e nella veste di dirigente nazionale FIV, e l’assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere, ingegnere Mimma Catalfamo, prima donna calabrese a conquistare il grado di cintura nera di judo. Hanno preso la parola anche il professor Francesco Barreca, in rappresentanza del magnifico rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, il presidente regionale del CONI Calabria Tino Scopelliti, il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, il presidente regionale FIPE Calabria Antonello Battaglia e il docente universitario e giurista Luciano Maria Delfino. Gli interventi hanno arricchito una manifestazione dedicata non soltanto alla memoria di Umberto Sabatini, ma anche al significato educativo, sociale e culturale dello sport e alla valorizzazione delle figure che hanno contribuito alla sua crescita nel territorio.

All’iniziativa hanno partecipato inoltre la direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria Angela Puleio, lo storico dello sport Pasquale Nucara, il presidente onorario del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” Igino Postorino, il gestore del Parco Caserta Marco Polimeni, il presidente provinciale ANSMES Reggio Calabria Giulio Tetto e l’ex presidente provinciale della stessa associazione Nino Zampaglione. Presenti anche la presidente di “Mille Donne per l’Italia” di Reggio Calabria Rosaria Surace e il presidente dell’Istituto del “Nastro Azzurro” di Reggio Calabria Alberto Cafarelli. Una partecipazione ampia e qualificata che ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili, delle organizzazioni sportive e del mondo culturale, accomunati dalla volontà di rendere omaggio alla figura di Sabatini e di accompagnare la nascita di un nuovo spazio dedicato alla conoscenza e alla memoria dello sport reggino e italiano.

Il taglio del nastro e l’inaugurazione della Sala di Lettura “Pasquale Nucara”

Il pomeriggio si è concluso con il taglio del nastro della nuova Biblioteca dello Sport “Umberto Sabatini” e lo scoprimento della targa commemorativa dedicata alla figura dello sportivo, dirigente e poeta. Gli ospiti hanno quindi visitato i locali situati al secondo piano del Centro Sportivo “Matteo Pellicone”, dove è stata ufficialmente inaugurata la Sala di Lettura intitolata a Pasquale Nucara, storico dello sport presente alla manifestazione. Con l’apertura della biblioteca, la Fortitudo 1903 aggiunge un nuovo tassello alla propria storia ultracentenaria e al patrimonio già rappresentato dal Museo dello Sport dedicato al Cardinale Gennaro Portanova. L’iniziativa rafforza il legame tra attività sportiva, ricerca storica e cultura, conservando il ricordo di personalità che hanno contribuito alla crescita delle discipline sportive e delle loro istituzioni. Un percorso nel quale la memoria del passato diventa parte integrante della vita del sodalizio e della trasmissione dei valori olimpici alle nuove generazioni.