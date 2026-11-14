Reggio Calabria, inaugurata a Palazzo Campanella la mostra sull’Europa Cristiana: il racconto della storia attraverso i francobolli | INTERVISTE

È stata inaugurata questa mattina, sabato 14 novembre, nel Transatlantico di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio Calabria, la mostra filatelica “Civitas Europae/Europa Cristiana”, promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos nell’ambito del 38° Premio Anassilaos, con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio regionale. L’esposizione, organizzata attraverso il circolo filatelico “Corrado Mezzana”, propone un viaggio nella storia e nelle radici culturali e religiose dell’Europa attraverso i francobolli, con particolare attenzione al ruolo del Cristianesimo nella costruzione della civiltà europea.

Uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa è lo speciale annullo filatelico dedicato a San Paolo, realizzato per l’occasione da Poste Italiane, che richiama il legame tra l’Apostolo delle Genti e la città di Reggio Calabria. La mostra, che rappresenta il primo appuntamento di un più ampio progetto culturale dedicato alla storia europea attraverso la filatelia, resterà allestita fino a sabato 21 novembre.

A margine dell’inaugurazione, StrettoWeb ha intervistato Carmelo Nucera, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, che ha sottolineato il valore storico e culturale dell’esposizione: “Inauguriamo una mostra filatelica che racconta la presenza dei Cristiani in Europa e quanto sono stati determinanti l’esempio, la fede e le opere di questi uomini che sono diventati Santi per costruire quella che è oggi la civiltà europea. Ci sono Santi importanti e tra questi ci sono anche San Francesco Da Paolo, San Paolo, il primo degli apostoli che portò il verbo qui in Europa ed ebbe come prima tappa proprio Reggio Calabria”.

Ai microfoni di StrettoWeb è intervenuta anche Cristina Iracà, Referente territoriale Filatelia di Poste Italiane, che ha illustrato il significato del servizio filatelico attivato in occasione dell’inaugurazione e le caratteristiche dell’annullo speciale: “Oggi attiviamo il servizio filatelico, in occasione dell’inaugurazione della mostra allestita dall’Associazione Anassilaos sul tema dell’Europa Cristiana. Il servizio filatelico ha proprio questo scopo, dare evidenza sociale ad eventi come questo. Abbiamo attivato il servizio per attivare l’annullo speciale, stilizzando la facciata di Palazzo Campanella e anche la stata di San Paolo, antistante il tema di Reggio Calabria”.

Un’iniziativa che unisce dunque filatelia, storia, cultura e identità territoriale, valorizzando il ruolo di Reggio Calabria nel racconto delle radici cristiane dell’Europa e offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire, attraverso i francobolli, personaggi ed eventi che hanno segnato la storia del continente.