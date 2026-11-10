Reggio Calabria, Inarcassa incontra studenti e professionisti all’Università Mediterranea: il programma dell’evento

Un’occasione di confronto sul futuro delle professioni tecniche, sulle opportunità per le nuove generazioni e sul ruolo della previdenza nella costruzione di una carriera sostenibile. Giovedì 12 novembre l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà una nuova tappa del tour “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori”, promosso dalla Cassa di previdenza e assistenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti per rafforzare il dialogo con studenti, associati, ordini professionali e istituzioni. L’iniziativa si svolgerà nell’Aula Magna Antonio Quistelli, in Via dell’Università 25, e sarà articolata in due sessioni dedicate all’approfondimento delle principali questioni previdenziali e assistenziali che interessano il settore. Particolare attenzione sarà rivolta alle prospettive lavorative dei giovani ingegneri e architetti, chiamati ad affrontare le sfide di un mercato professionale in continua evoluzione e a pianificare il proprio percorso lavorativo con una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela disponibili.

Inarcassa a Reggio Calabria: al mattino il confronto con istituzioni e ordini professionali

La prima parte della giornata si svolgerà dalle 11.30 alle 13.30 e sarà riservata, a porte chiuse, ai delegati provinciali di Inarcassa, ai rappresentanti degli Ordini professionali e alle associazioni di categoria. Ad aprire i lavori sarà il presidente di Inarcassa, Massimo Garbari, che presenterà le finalità e gli obiettivi del progetto itinerante, illustrando il valore del confronto diretto con le realtà territoriali. La sessione mattutina vedrà inoltre la partecipazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e del prorettore vicario dell’Università Mediterranea, Massimo Lauria. L’incontro rappresenterà un momento di dialogo tra la Cassa previdenziale, le istituzioni locali e il sistema delle professioni tecniche, con l’obiettivo di approfondire le esigenze degli iscritti e le questioni legate alla previdenza, all’assistenza e alla sostenibilità dell’attività libero-professionale. Il coinvolgimento degli ordini e delle associazioni di categoria consentirà inoltre di affrontare questi temi attraverso il confronto con chi rappresenta quotidianamente ingegneri e architetti sul territorio.

Nel pomeriggio spazio agli studenti e ai giovani professionisti

La seconda sessione, in programma dalle 15.30 alle 18.30, sarà dedicata agli studenti universitari e ai giovani professionisti già iscritti a Inarcassa. Il confronto si concentrerà soprattutto sull’importanza di conoscere fin dall’inizio del proprio percorso lavorativo gli strumenti previdenziali e assistenziali, considerati elementi fondamentali per costruire una carriera consapevole e sostenibile nel tempo. Tra gli interventi previsti figura quello dell’assessore della Regione Calabria con deleghe all’istruzione, allo sport e alle politiche giovanili, Eulalia Micheli. Il mondo universitario sarà invece rappresentato dai direttori dei tre dipartimenti dell’Ateneo reggino coinvolti nell’iniziativa. La partecipazione degli studenti permetterà di mettere al centro del dibattito il rapporto tra formazione accademica e ingresso nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle responsabilità e alle opportunità connesse all’esercizio della libera professione. L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza degli strumenti di accompagnamento alla carriera, affinché le nuove generazioni possano affrontare le proprie scelte professionali disponendo di informazioni adeguate anche sotto il profilo previdenziale.

Previdenza e sostenibilità delle professioni: gli obiettivi dell’iniziativa

Il tour “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori” nasce con l’intento di consolidare il rapporto tra la Cassa e le diverse componenti del mondo professionale, attraverso appuntamenti dedicati all’ascolto, al confronto e all’approfondimento. La tappa di Reggio Calabria si inserisce in questo percorso, ponendo al centro la previdenza e l’assistenza come strumenti di tutela e accompagnamento alla carriera degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti. I temi affrontati riguarderanno non soltanto gli aspetti legati alla protezione previdenziale, ma anche la necessità di sviluppare percorsi lavorativi sostenibili nel lungo periodo, soprattutto per chi si prepara a entrare nel mondo delle professioni tecniche o ha avviato da poco la propria attività. L’incontro all’Università Mediterranea offrirà quindi un’occasione per avvicinare il mondo accademico, le istituzioni e le rappresentanze professionali, promuovendo una riflessione condivisa sulle esigenze presenti e future del settore. Attraverso le due sessioni, Inarcassa punta a rafforzare il dialogo con il territorio calabrese e a contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza della pianificazione previdenziale fin dalle prime fasi della vita professionale.