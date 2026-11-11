Reggio Calabria, imprese schiacciate dal carovita. Artigiani verso la mobilitazione: “garanzie dal governo o qui si chiude” | INTERVISTE

Un quadro allarmante quello emerso dalla conferenza stampa delle organizzazioni dell’artigianato e delle piccole imprese Casartigiani, CNA e Confartigianato, tenutasi oggi presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Il carovita pesa enormemente sul settore che si ritrova a dover convivere con bollette salate, costi alle stelle e aumenti del carburante e delle materie prime che vanno a inficiare sulla realtà produttiva giornaliere delle attività. Il rischio di chiusura, in assenza di garanzie solide da parte del governo, è serio. Per questo si ragiona su una mobilitazione che potrebbe ripercorrere le orme di quelle di agricoltori e camionisti delle scorse settimane.

Laganà: “sappiamo che il problema sono le guerre, ma chiediamo al governo un aiuto”

Alessandro Laganà, direttore provinciale CNA Reggio Calabria, ha dichiarato: “oggi siamo qui alla Camera di Commercio: CNA, Confartigianato e Casartigiani, tre grandi associazioni di categoria che già a livello nazionale stanno condividendo un percorso con il governo. Di ieri la notizia riguardo la manovra finanziaria dell’attuale governo: ci sono delle cose che vanno bene, altre un po’ meno. Sicuramente si sta facendo qualcosa; è chiaro però che sia a livello nazionale che regionale, ma anche territoriale, le nostre imprese versano in condizioni di disagio che non vanno più bene, assolutamente. Dobbiamo intervenire come associazioni di categoria: le nostre imprese ce lo chiedono, hanno bisogno di risposte e purtroppo quello che si sta facendo evidentemente non basta.

Il nostro Centro Studi di CNA nazionale ci dice che c’è stata un’impennata e un aumento vertiginoso ovviamente delle bollette, non solo dal punto di vista energetico, ma anche nei carburanti. Il nostro è un territorio, se vogliamo, geograficamente sfortunato: ci troviamo abbastanza lontani dal resto del Paese, quindi anche il trasporto su gomma diventa importante. E quindi quello che è un semplice costo del carburante diventa una spesa oggi importante per le nostre imprese. Bisogna assolutamente porre rimedio chiaramente a iniziare dall’alto, dai conflitti, perché sappiamo che viene da lì la problematica.

Le imprese, che non sono per forza quelle energivore, sono le microimprese che difficilmente, a volte, riescono ad accedere al credito e agli strumenti finanziari che vengono messi a disposizione. Quindi chiediamo un’attenzione particolare appunto verso i nostri artigiani che ogni mattina devono alzare la serranda con tantissime difficoltà.

A livello territoriale sicuramente la situazione non è delle migliori, come sappiamo anche rispetto a stagioni politiche passate. Anche l’attuale amministrazione eredita una situazione che vede questa città con dei tributi abbastanza alti, forse con le aliquote anche più alte d’Italia o comunque tra le più alte d’Italia. Quindi è nostro preciso dovere quello di chiedere a Francesco Cannizzaro, al nostro sindaco, di istituire un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, con noi associazioni artigiane, anche per poter rivedere tutte quelle che sono le imposte e i tributi che le nostre imprese ogni giorno e ogni mese devono pagare.

Chiaramente non vogliamo sostituirci alla politica, ma vogliamo semplicemente far parte di un tavolo di lavoro dove possano essere prese delle decisioni in favore delle nostre imprese.

Se ci sarà una mobilitazione? Sappiamo dello sciopero del 20 di novembre, sarà uno sciopero importante che coincide peraltro con la nostra assemblea nazionale dove sarà presente anche il presidente Mattarella. Quindi sarà una giornata per noi artigiani e piccoli imprenditori sicuramente molto importante sotto entrambi i punti di vista, e speriamo di avere risposte anche in una giornata così importante per noi“.

Battaglia: “pronta mobilitazione, anche artigiani hanno diritto di protestare”

Demetrio Battaglia, già segretario di lunga durata di Confartigianato Reggio Calabria e attuale responsabile dell’Osservatorio economico della sezione reggina: “in una situazione di fragilità sociale e di debolezza economica un tessuto produttivo come quello dell’artigianato ha bisogno di un sostegno sostanziale perché l’impresa cresce, si sviluppa, nasce se c’è un contesto anche favorevole e quindi noi scontiamo tutta una serie di questioni che nel corso degli anni non sono state risolte e soprattutto in questo periodo sono state accantonati.

Vi faccio un esempio banale: noi in Calabria abbiamo una tassa occulta per le imprese artigiane che è rappresentata dal tasso di interesse; a giugno il tasso di interesse era circa il 7%, due punti in più della media nazionale, e questo incide profondamente in una gestione imprenditoriale che ha bisogno di liquidità e ha bisogno anche di soldi per investimento.

Il denaro è il motore dell’impresa, sia per le questioni quotidiane sia per progettare il futuro. Quindi il denaro da una parte, l’assenza di sostegni bloccati dal 2025 che impediscono al settore di crescere, di svilupparsi, di innovarsi e addirittura mettono a rischio il settore stesso. A questa situazione bisogna mettere un punto e quindi noi avviamo una grande mobilitazione, uno stato di agitazione con un confronto con tutti i settori dell’artigianato, con le imprese, perché le istituzioni non devono pensare che l’artigiano, solo perché ogni mattina è costretto ad alzare la saracinesca, esca anche in assenza di tutele generali da parte dello Stato Sociale, che ha sempre privilegiato correttamente il settore dei dipendenti lasciando quasi senza tutela l’artigiano. Quindi l’artigiano deve per forza alzare la serranda e non può protestare. Questo non è vero perché nella storia del nostro paese ci sono stati momenti di grande tensione che hanno costretto l’artigianato a scendere in piazza“.

Possibile una protesta degli artigiani come quella degli agricoltori e dei camionisti? “Ma non c’è dubbio, anche perché è un settore da tempo sparito dall’agenda delle istituzioni ed è un settore, ricordo, che solo in provincia di Reggio Calabria ci sono quasi 12.000 imprese artigiane che rappresentano una spina dorsale dell’economia provinciale ma anche dell’economia calabrese. – afferma Battaglia – In Calabria ci sono quasi 40.000 artigiani e quindi con un effetto moltiplicatore sull’occupazione, perché non bisogna guardare all’impresa artigiana come tradizionalmente si guardava il singolo che lavora: l’impresa artigiana oltre ad avere collaboratori familiari ha tantissimi dipendenti e quindi come dire è un settore che ha contribuito anche sul piano sociale al compattamento della società. Basti pensare che lo spopolamento delle aree urbane si accompagna alla come dire alla desertificazione dell’artigianato in quelle zone, perché un’area senza l’artigianato non riesce a sopravvivere.

Chiediamo al sindaco e anche alla Regione. Intanto noi abbiamo un problema che riguarda il rifinanziamento per il futuro del fondo dell’artigianato. In questi giorni ho letto delle dichiarazioni dell’assessore regionale al bilancio che ha enfatizzato un intervento che non riguarda però il futuro, riguarda la copertura di finanziamenti che dovevano essere erogati nel 2024-2025.

Era un intervento sulla misura del fondo dell’artigianato che consentiva agli artigiani di investire in sviluppo, in innovazione e ricevere un contributo dalla Regione. Questi soldi servono a coprire le domande presentate sino a giugno del 2025, quindi c’è un fondo chiuso da più di un anno. Queste somme servono a riaprire il fondo, servono a coprire le vecchie pratiche, quindi non c’è una visione di futuro. Bisogna fare molto, molto di più“.

Misitano: “le imprese ci chiedono: ‘garanzie oppure qui chiudiamo'”

Giovanni Misitano, presidente Unione Provinciale Artigiani di Reggio Calabria, ha dichiarato: “2.200.000 euro immessi dovrebbero essere un sorso di salute alle imprese artigiane, eh no! Ci sono imprese che aspettano più di 2.200.000 euro; noi vogliamo soldi freschi per andare avanti, perché l’impresa artigiana non è di serie B o di serie C.

I fondi non sono per nuovi investimenti. Perché ci sono ancora quelli da un anno e mezzo circa che devono essere saldati, perché o mancava qualche documento o non c’erano i soldi disponibili. Poi si parlava un anno e mezzo fa, 2 anni fa di circa 30 milioni… no, 10 milioni, ma sono arrivati 2 milioni. Questi soldi non sono nuovi.

Mobilitazione? Si sente il rumore proprio dalle imprese che vengono in associazione: ‘presidente, che dobbiamo fare? Non possiamo stare così perché non ce la facciamo a pagare tutte le bollette che arrivano giornalmente, dobbiamo avere una sicurezza oppure chiudiamo’.

Il governo ha detto che interviene su questo, sulle imprese proprie artigiane. La presidente Meloni, che io ringrazio, è stata molto vicina alle imprese e io mi auguro quello che ha detto che avrebbe fatto lo mantenga“.