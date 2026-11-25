Importante passo avanti per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di San Leo di Pellaro, a Reggio Calabria. Con la determina dirigenziale n. 6023 del 24 novembre 2026, il settore Lavori Pubblici del Comune ha formalizzato la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo dell’opera. Si tratta di un passaggio amministrativo fondamentale per la realizzazione dell’infrastruttura, che rientra nel più ampio programma di potenziamento dei collegamenti ferroviari lungo la tratta Reggio Calabria Centrale-Melito Porto Salvo, con l’obiettivo di sviluppare un servizio di trasporto a carattere metropolitano. Il provvedimento consente di proseguire l’iter verso la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’avvio delle procedure di esproprio delle aree interessate, anche se restano ancora alcuni adempimenti da completare prima dell’apertura del cantiere.

Il finanziamento da 23 milioni di euro e l’iter del progetto

La realizzazione della fermata di San Leo rientra in un programma di interventi per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva assegnato al Comune di Reggio Calabria, già nel 2017, un finanziamento complessivo di 23 milioni di euro, destinato alla realizzazione di tre nuove fermate ferroviarie a standard metropolitano e al potenziamento tecnologico della linea fino a Melito Porto Salvo. Il 17 gennaio 2020 era stata sottoscritta la convenzione tra Ministero, Comune e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), individuata come soggetto attuatore degli interventi. L’iter relativo alla fermata di San Leo aveva però subito una battuta d’arresto il 6 agosto 2024, quando la precedente Conferenza dei Servizi si era conclusa negativamente. RFI aveva quindi predisposto un progetto definitivo aggiornato, presentato al Comune il 4 ottobre dello stesso anno, recependo le integrazioni richieste dal responsabile del procedimento, l’architetto Bruno Doldo. Una nuova Conferenza dei Servizi era stata indetta il 18 ottobre 2024 e successivamente rinnovata il 6 dicembre.

Il via libera dopo quasi due anni e cosa manca per iniziare i lavori

A distanza di quasi due anni, il procedimento si è concluso positivamente, alla luce dei pareri prevalentemente favorevoli espressi dagli enti coinvolti. Per poter procedere con l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio dei lavori, RFI dovrà recepire tutte le prescrizioni formulate dagli enti, effettuare a proprie spese la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale richiesta dal Ministero dell’Ambiente e completare gli adempimenti relativi alla conformità urbanistica dell’opera, con l’eventuale necessità di una variante.

La determina del 24 novembre rappresenta un importante avanzamento dell’iter amministrativo per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria nella zona sud di Reggio Calabria. Il provvedimento non comporta, allo stato, ulteriori impegni di spesa a carico del bilancio comunale, trattandosi di un intervento finanziato con risorse statali e attuato direttamente da RFI. Non sono ancora indicate le date di inizio e conclusione dei lavori, così come non viene specificato il costo della singola fermata di San Leo. Il prossimo obiettivo sarà completare gli adempimenti necessari per arrivare alla progettazione esecutiva e all’apertura del cantiere, oltre a procedere con la dichiarazione di pubblica utilità e con le procedure espropriative.