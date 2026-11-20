Un vecchio deposito Anas che cambia completamente volto, trasformandosi da struttura segnata dal tempo in un esempio di riqualificazione urbana. Succede a Reggio Calabria, lungo la SS 18, nella zona di Pentimele, dove un intervento di ristrutturazione ha restituito un nuovo aspetto a un edificio che per anni aveva mostrato evidenti segni di deterioramento. A segnalare la trasformazione alla redazione di StrettoWeb è stato un cittadino reggino, che ha voluto condividere il proprio apprezzamento per il lavoro realizzato, accompagnando la lettera con alcune fotografie che documentano il prima e il dopo. Una segnalazione positiva che mette in evidenza quanto anche il recupero di una singola struttura possa contribuire a migliorare l’immagine di una strada particolarmente trafficata della città. Il lettore ha voluto rivolgere un plauso ad Anas, sottolineando il valore di un intervento che, a suo giudizio, dimostra come sia possibile restituire ordine, decoro e bellezza a spazi urbani precedentemente trascurati.

Dal degrado al nuovo look: la trasformazione del deposito Anas

Il cambiamento riguarda soprattutto l’aspetto esterno della struttura, che si presenta oggi con una facciata completamente rinnovata. Le vecchie saracinesche arrugginite e le scritte sbiadite hanno lasciato spazio a una colorazione rosso mattone, rifiniture geometriche bianche e nuove serrande blu, sulle quali compare la scritta “anas” in caratteri minuscoli, accompagnata dal tradizionale logo giallo sull’ultima serranda. A completare l’intervento è stata installata un’illuminazione a faretti, pensata per valorizzare l’edificio anche nelle ore serali. Un insieme di elementi che, secondo il cittadino, ha modificato sensibilmente l’immagine del vecchio deposito, rendendolo più ordinato e armonioso rispetto al contesto urbano circostante. Nella lettera inviata a StrettoWeb, il lettore racconta nel dettaglio la trasformazione, evidenziando il contrasto tra le condizioni precedenti e il risultato raggiunto attraverso il restyling.

“Desidero portare alla vostra attenzione un bellissimo esempio di rigenerazione urbana che sta prendendo forma sul nostro territorio, e che dimostra come un intervento mirato possa trasformare un angolo di città da tempo trascurato in un modello di bellezza e ordine. L’oggetto del restyling è il vecchio deposito Anas, ubicato sulla SS 18 in zona Pentimele, una struttura che per anni ha mostrato i segni del tempo, con saracinesche arrugginite, scritte sbiadite e una facciata che contribuiva a dare un senso di abbandono ad una delle vie più trafficate della città. Oggi, grazie a un felice e curato intervento di ristrutturazione, l’edificio ha completamente cambiato volto. I vecchi colori sbiaditi hanno lasciato il posto a un elegante e uniforme rosso mattone, arricchito da rifiniture geometriche bianche e da una moderna illuminazione a faretti pensata per valorizzare la struttura anche nelle ore serali.



Un grande effetto decorativo hanno le nuove serrande blu sulle quali campeggia una lettera della scritta “anas” in un moderno carattere minuscolo, culminando nell’ ultima con il celebre logo giallo. Un plauso sincero va ad Anas per aver dimostrato una spiccata sensibilità verso il territorio, trasformando un potenziale punto critico in un elemento di arredo urbano pulito, dinamico e integrato perfettamente con il contesto. Interventi come questo dimostrano che riqualificare l’esistente con gusto non solo è possibile, ma restituisce dignità e valore all’intera comunità. Si allegano alla presente le foto del “prima” e del “dopo”.