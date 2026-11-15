Reggio Calabria, torna “Esistenze” con 12 spettacoli e compagnie da tutta Italia

Martedì 17 novembre alle ore 12.00 presso la sede dell’Osservatorio sulla ndrangheta in Via Cava Aloi SNC , Croce Valanidi (Reggio Calabria), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale “Esistenze”.“Esistenze” 2026/2027, giunta quest’anno alla nona edizione, è la rassegna teatrale che partirà il 29 novembre presso l’Osservatorio sulla ndrangheta, un bene confiscato e restituito alla comunità come luogo di cultura, memoria e impegno civile.La rassegna, organizzata in collaborazione tra l’Osservatorio sulla ndrangheta e la Compagnia Teatrale Ucrìu, propone 12 appuntamenti da novembre a giugno, con compagnie provenienti da Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Umbria.

Interverranno: Antonella Bellocchio, presidente dell’Osservatorio sulla ndrangheta e Tiziana Bianca Calabrò, presidente della Compagnia Teatrale Ucrìu Al termine della presentazione, i relatori saranno a disposizione per domande e interviste.