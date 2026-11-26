Il Teatro Cilea di Reggio Calabria sarà il punto di partenza della nuova produzione teatrale “L’esclusa”, tratta dal primo romanzo di Luigi Pirandello, che vedrà protagonisti Debora Caprioglio e Stefano Masciarelli. Lo spettacolo prenderà il via a gennaio 2027 e sarà presentato ufficialmente domani, venerdì 27 novembre, alle ore 11, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. La produzione si inserisce nell’ambito de “I luoghi de L’Esclusa”, progetto speciale del Ministero della Cultura promosso in occasione del novantesimo anniversario della morte di Pirandello e patrocinato dall’Assessorato ai Beni Culturali e del Turismo della Regione Sicilia. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il regista Salvatore Carmine Guglielmino, il general manager per Inside Productions, Giuseppe Costantino Lentini, e l’assessore del Comune di Reggio Calabria, Lucia Fio, delegata dal sindaco Francesco Cannizzaro.