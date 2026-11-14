Reggio Calabria, il Teatro Cilea apre le porte agli studenti: il “Rigoletto” di Verdi unisce giovani talenti e artisti da tutto il mondo

Il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una settimana dedicata all’opera lirica, alla formazione e all’incontro tra generazioni e culture. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, Scuole all’Opera, nell’ambito del Cilea Opera Festival, porterà in scena “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, con dieci rappresentazioni dedicate alle scuole. Un progetto che avvicina gli studenti alla forza espressiva del teatro musicale e offre, al tempo stesso, un’esperienza concreta di crescita professionale a giovani musicisti, cantanti e ragazzi degli istituti superiori. Al centro, il lavoro condiviso necessario per dare vita a un’opera: dall’orchestra alle voci, dalla regia ai costumi, dalle scene all’organizzazione del palcoscenico.

Già dall’inizio di questa settimana, Reggio Calabria ospita il corso di direzione d’orchestra d’opera lirica tenuto dal maestro Alessandro Tirotta, direttore d’orchestra di grande esperienza internazionale. Un percorso intensivo di analisi, studio della partitura e tecnica direttoriale, che coinvolge musicisti provenienti da Brasile, Cina, Israele, Corea del Sud, Russia, Stati Uniti, Francia, Giappone, Spagna e Italia.

La possibilità di lavorare direttamente con orchestra, cantanti e maestri collaboratori permette ai partecipanti di confrontarsi con tutte le esigenze di una produzione lirica. Accanto al maestro Tirotta lavora Deun Lee, assistente al corso di direzione e direttore a cui verrà affidata la chiusura del Festival con l’opera “L’Arlesiana” di Cilea in forma di concerto, in programma il 20 novembre alle ore 20 al Teatro Cilea. Un appuntamento che sta assumendo cadenza annuale e rende Reggio Calabria un luogo di incontro e formazione capace di richiamare direttori e musicisti da molti Paesi del mondo.

Sul podio delle dieci rappresentazioni si alterneranno Arik Goldshtein e Romane Oren il 16 novembre; Daniel Rodríguez e Sungjin Yun il 17; Cinthia Alireti e Riccardo Brandi il 18; Masafumi Odate e David William Spiro il 19; Damiano Davide e Vadim Pavlov il 20, nei diversi turni delle recite mattutine dedicate alle scuole.

Un ruolo fondamentale è affidato alla collaborazione con gli istituti scolastici: il Liceo “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, il Liceo musicale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, il Liceo “Nicola Pizi” di Palmi e, l’ormai sempre presente, Istituto “Panella Vallauri” di Reggio Calabria. I ragazzi partecipano a un’esperienza di formazione professionale attiva, sul palcoscenico e dietro le quinte, sia in ambito musicale sia nel settore della moda e dei costumi, che in quello della grafica e della scenografia, entrando in contatto con i diversi mestieri del teatro. È proprio questa partecipazione diretta a rendere il percorso particolarmente significativo: gli studenti scoprono il lavoro che precede l’apertura del sipario, imparano il valore della responsabilità individuale all’interno di un progetto collettivo e restano affascinati da ciò che il teatro lirico può raccontare attraverso musica, parola, gesto e immagine.

Il coinvolgimento delle scuole trova espressione anche nel corpo di ballo del Liceo “Vito Capialbi”, con le coreografie della professoressa Gabriella Cutrupi, e nelle bande di palcoscenico del Liceo “Tommaso Gullì”, diretta dal maestro Claudio Bagnato, e del Liceo “Vito Capialbi”, affidata, nelle diverse recite, ai maestri Diego Ventura e Deun Lee. Alla realizzazione delle scenografie partecipano inoltre le classi 4AG e 5BG dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITT “Panella Vallauri”.

Di particolare rilievo è la collaborazione con il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, che rafforza il legame tra studio e professione. Nel cast e dietro le quinte trovano spazio anche allievi del Conservatorio, impegnati nei ruoli comprimari e nelle attività di collaborazione musicale. Accanto ad artisti con carriere prestigiose e una lunga esperienza internazionale, si esibiscono giovani voci del territorio, già allievi del Conservatorio, che muovono i primi passi nel mondo professionale della lirica. Un incontro che valorizza i talenti locali e rende la produzione un’occasione concreta di trasmissione dell’esperienza.

A dare vita alla partitura verdiana saranno l’Orchestra del Teatro Cilea e il Coro Lirico “Francesco Cilea”, con la regia di Chiara Tirotta.

Il cast vede Francesco Vultaggio nel ruolo di Rigoletto, Davide Benigno in quello del Duca di Mantova, Roberta Panuccio nei panni di Gilda, Victor Shevchenko (Ucraina) come Sparafucile e Alexandra Kodes (Russia) come Maddalena. Completano il cast Gabriella Grassi nel ruolo di Giovanna, Domenico Cagliuso come Conte di Monterone, Alex Franzò come Marullo, Domenico Santacroce come Matteo Borsa e Marcello Siclari come Conte di Ceprano. Emanuela Zucchi e Mattia Rigillo si alterneranno nei ruoli della Contessa di Ceprano e del Paggio della Duchessa; Daniele Tirotta interpreterà l’Usciere di corte.

Una compagnia nella quale convivono esperienze, provenienze e percorsi differenti. Artisti di nazionalità diverse, anche di Paesi tra i quali oggi il dialogo appare difficile, trovano nella musica un linguaggio comune. All’interno della produzione operistica lavorano fianco a fianco, si ascoltano e collaborano, mettendo ciascuno la propria sensibilità e la propria esperienza al servizio di un unico obiettivo: la buona riuscita dell’opera.

La squadra comprende Grazia Maria Danieli, direttore di palcoscenico, Rocco Catania, maestro di palcoscenico e Andrea Federico, maestro collaboratore. L’allestimento scenico è di Giò Marra, i servizi di palco sono affidati a MG Company, la sartoria teatrale sempre presente Stile d’Epoca, con la costumista René Bruzzese. La scenografa è Manuela Turano, proiezioni e luci sono curate da DJ Dama, la segreteria di produzione da Katia Sapone. La direzione organizzativa è di Angela Battaglia, mentre la grafica delle locandine è firmata da Manuela Turano.

“In questi giorni vediamo persone con storie e provenienze diverse lavorare insieme con rispetto e ascolto, mettendo la propria esperienza al servizio di un obiettivo comune — sottolinea il maestro Alessandro Tirotta —. È affascinante vedere come la musica riesca a superare le distanze e a far dialogare persone di età, lingue culture e nazioni diverse, le stesse che oggi sono in conflitto nel mondo, trovano negli artisti la massima forma di dialogo e collaborazione. Tutti contribuiscono alla stessa costruzione, tutti sono necessari”.