Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria è presente con due elaborati artistici alla VI Biennale Nazionale dei Licei Artistici, promossa sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il tema

del concorso per questa edizione è stato: L’Avventura, un’idea ispirata a una citazione di Andrè Gide “Solo nell’avventura alcuni arrivano a conoscersi”.

Le opere proposte dal Liceo artistico reggino sono state realizzate da due allieve frequentanti l’indirizzo di Arti Figurative- Plastico Scultoree.

L’allieva Delia Enache della classe 5L ha presentato un’installazione polimaterica dal titolo “Caro Diario”. Con questo elaborato Delia ha voluto rappresentare l’avventura della vita come crescita interiore attraverso quattro sagome decrescenti di una bambina.

Una di queste è connessa a un libro, un diario sospeso, da cui fluttuano diverse pagine. Un lavoro che evoca la trasformazione personale tra dinamismo, pensiero e leggerezza. Le docenti d’indirizzo: Daniela Nava e Loredana Scopazzo.

L’allieva Vera Ivaneichyk della classe 3 M ha proposto una scultura polimaterica dal titolo “Deriva”. Con questo lavoro Vera ha inteso interpretare l’avventura come cambiamento di vita improvviso che sradica ogni appiglio o sicurezza: la radice, il corpo inclinato,

la mano che non stringe nulla eppure avanza. I vetri e gli elementi materici tracciano le fratture dolorose di un’avventura ignota, che diventa al contempo cura interiore. Le docenti d’indirizzo: Marzia Misitano e Loredana Scopazzo.

Essere stati selezionati per questa prestigiosa manifestazione di respiro nazionale e internazionale in quanto presenti anche alcuni licei Artistici del mondo, riveste motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, certi che queste sfide e prove sul campo in un contesto così vario e qualificato contribuiscono ad una crescita personale degli allievi e di tutto il Liceo.

Un plauso quindi alle allieve Delia Enache e Vera Ivaneichyk del Liceo Artistico di Reggio Calabria, alle docenti Marzia Misitano, Daniela Nava e Loredana Scopazzo che con attenzione e professionalità ne hanno guidato il percorso creativo.

Un ringraziamento speciale ad Antonia Pasquariello Mariagrazia Dardanelli coordinatrici del progetto nazionale.

Le opere delle allieve sono inserite nel prestigioso catalogo della Biennale edito da Gangemi, che comprende la presentazione del Ministro, on. Giuseppe Valditara e i contributi critici di Paolo Parisi Presicce, Elisabetta Fadda, Giovanni Bianchi, Federico

Fratini, Alessio Cipriani, Daniela De Angelis, Ivan Guidi. Significativa una riflessione in catalogo di Flaminia Giorda, coordinatrice nazionale del Servizio ispettivo del MIM: “ …se dovessimo trovare una linea dominante nelle opere di questa biennale, probabilmente

sarebbe il tema dell’avventura come percorso introspettivo, ricerca della consapevolezza di sé, vista nelle prospettive di sfida e crescita, di tensione di libertà, di rischio e frattura…”.

E infine il saluto di Mariagrazia Dardanelli, Presidente onorario Rete Nazionale dei Licei Artistici: “a tutti i ragazzi, ai docenti e ai licei che hanno partecipato va il mio più sentito ringraziamento. Che questa Biennale sia, per ciascuno di loro, un’autentica avventura creativa e punto di partenza verso nuovi orizzonti”.

“Siamo orgogliosi dei nostri studenti e dei nostri docenti” chiosa il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri.