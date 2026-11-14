Reggio Calabria, il Sottosegretario Savino visita l’Agenzia delle Dogane: “giovani e competenze un valore aggiunto”

A un anno dalla visita al Porto di Gioia Tauro, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Sandra Savino, è tornata in questi giorni in Calabria ed ha incontrato il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso gli uffici di Reggio Calabria. Accolta dalla Direttrice Territoriale Calabria, Rosanna Lanuzza e dai dirigenti delle strutture calabresi dell’Agenzia, il Sottosegretario ha rivolto un saluto al personale, esprimendo apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui vengono svolte quotidianamente le attività istituzionali a servizio dei cittadini, delle imprese e della collettività.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle principali attività svolte da ADM sul territorio e sul ruolo strategico dell’Agenzia nella tutela della legalità, nella sicurezza dei traffici commerciali e nel supporto agli operatori economici. Nel corso dell’incontro, il Sottosegretario ha sottolineato con favore il recente reclutamento, negli uffici della Calabria, di una classe dirigente e di personale particolarmente giovane e qualificato, evidenziando come l’entusiasmo e le competenze delle nuove generazioni rappresentino un importante valore aggiunto per l’Amministrazione; un elemento che conferisce particolare vitalità alla Direzione Territoriale Calabria, chiamata quotidianamente a coordinare e valorizzare realtà territoriali con peculiarità, competenze e contesti operativi molto eterogenei.