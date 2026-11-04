Reggio Calabria, il rapporto fra soldi e violenza di genere nell’incontro “Violenza economica e percorsi di autonomia”

Il controllo del denaro, la dipendenza finanziaria, l’impossibilità di scegliere come utilizzare le proprie risorse o di accedere a un lavoro. Sono alcune delle manifestazioni della violenza economica sulle donne, una forma di abuso spesso difficile da riconoscere, ma capace di compromettere profondamente la libertà, la dignità e l’autonomia personale. Per accendere i riflettori su questo fenomeno e individuare strumenti concreti di contrasto, a Reggio Calabria è in programma un incontro pubblico che coinvolgerà istituzioni, professionisti, servizi territoriali e realtà del terzo settore.

In preparazione alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, martedì 10 novembre 2026, alle ore 17:30, il Centro Comunitario Agape, in via Paolo Pellicano 21 H, ospiterà il forum-dibattito “Violenza economica e percorsi di autonomia”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza.

Violenza economica sulle donne: riconoscere gli abusi e costruire percorsi di indipendenza

L’incontro nasce con l’obiettivo di approfondire una forma di violenza meno visibile rispetto ad altre, ma altrettanto lesiva della libertà individuale. Il controllo delle risorse economiche, l’esclusione dalle decisioni finanziarie, la dipendenza dal partner e gli ostacoli all’accesso al mercato del lavoro possono trasformarsi in strumenti di sopraffazione, limitando la capacità delle donne di compiere scelte autonome e contribuendo al mantenimento di relazioni violente.

Il forum offrirà un’occasione di confronto tra istituzioni, professioniste e professionisti, servizi territoriali, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di approfondire gli strumenti disponibili per riconoscere e contrastare la violenza economica. Particolare attenzione sarà dedicata ai percorsi concreti di autodeterminazione e indipendenza, attraverso i quali accompagnare le donne verso il recupero della propria autonomia personale, lavorativa e finanziaria.

Gli interventi: dalle istituzioni alla testimonianza di Maria Antonietta Rositani

A coordinare e moderare l’incontro sarà Giusy Nuri, presidente della Cooperativa Sociale Soleinsieme.

Al dibattito interverranno Lucia Fio, assessora comunale al Welfare; Ombretta Florio, avvocata esperta in diritto di famiglia; Elena Luppino, giudice presso la I Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria; e Francesca Mallamaci, responsabile del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”.

Tra i momenti dell’incontro è prevista anche la partecipazione di Maria Antonietta Rositani, che porterà una testimonianza diretta di coraggio, rinascita e riscatto.

Contribuiranno inoltre al confronto Menita Crucitti, psicologa e psicoterapeuta; Rita Leuzzi, esperta di politiche attive del lavoro; e Giuseppe Gangemi, di MAG Calabria.

Al termine degli interventi sarà dato spazio a un dibattito aperto con il pubblico, durante il quale i partecipanti potranno porre domande, confrontarsi con i relatori e condividere riflessioni ed esperienze sui temi affrontati.

Spazio Donna e Laboratorio KORA: l’impegno per l’autonomia femminile

L’iniziativa è promossa da Spazio Donna (Soleinsieme) e dal Laboratorio KORA, due realtà impegnate nella promozione dei diritti, dell’inclusione sociale e del sostegno alle persone in condizioni di fragilità.

Spazio Donna è un luogo di ascolto, accoglienza e partecipazione promosso dalla Cooperativa Sociale Soleinsieme. Nasce con l’obiettivo di sostenere le donne in difficoltà, prevenire la violenza di genere e favorire percorsi individuali e di gruppo orientati all’emancipazione e alla piena autonomia.

Il Laboratorio KORA, promosso dalla Cooperativa Sociale Soleinsieme e dal Centro Comunitario Agape, è invece un laboratorio aperto di ricerca, formazione e intervento, le cui attività si sviluppano lungo due direttrici principali.

La prima riguarda l’orientamento e l’inserimento lavorativo delle madri sole, attraverso iniziative finalizzate a favorire l’indipendenza economica. La seconda è dedicata ai servizi a tutela dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, con particolare attenzione al contrasto delle povertà educative, del disagio minorile e della violenza di genere.

Il forum del 10 novembre a Reggio Calabria rappresenterà dunque un’occasione per approfondire il legame tra violenza economica, dipendenza finanziaria e autonomia delle donne, promuovendo il confronto tra competenze professionali, esperienze personali e strumenti di sostegno disponibili sul territorio.