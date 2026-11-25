La scrittura e lo sport come strumenti di inclusione, crescita personale e superamento delle barriere culturali. Saranno questi i temi centrali di “Dalla Fiaba al Gesto”, l’incontro in programma lunedì 30 novembre 2026, alle ore 11:00, presso il Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria, nell’ambito della XXXI edizione del Premio Internazionale Livatino all’Impegno Sociale. L’iniziativa, promossa dall’ASD I Girasoli della Locride – Special Olympics, prevede l’ingresso aperto alle scuole e alla cittadinanza. Il Premio, intitolato ai magistrati Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa, vittime della criminalità mafiosa, valorizza ogni anno quanti si distinguono per legalità, solidarietà e impegno sociale. In occasione della tappa reggina sarà riconosciuto il valore delle attività svolte dall’associazione e del lavoro della sua presidente, Irma Circosta. Ad aprire la mattinata saranno i saluti di Mimmo Praticò, presidente regionale del Premio, che consegnerà il riconoscimento a Circosta, Tino Scopelliti, presidente del CONI Calabria, Antonello Scagliola, presidente del CIP Calabria, e Francesco Masciocia, direttore regionale di Special Olympics. Seguiranno gli interventi della stessa Irma Circosta, di Patrizia Morello, avvocato penalista impegnata nella promozione della cultura dei diritti e della persona, e della scrittrice Antonella Iaschi. A moderare l’incontro sarà Francesca Chirico, presidente diocesana di Azione Cattolica Reggio Calabria-Bova.

Dalla fiaba al karate, due linguaggi per promuovere l’inclusione

Il momento centrale della mattinata sarà la presentazione de “L’uomo delle pigne”, la seconda fiaba nata dal laboratorio di lettura de I Girasoli, guidato dalla scrittrice Antonella Iaschi. Scritta a più mani dai ragazzi dell’associazione, la storia si rivolge tanto ai bambini quanto agli adulti, invitando i lettori a superare etichette, aspettative e pregiudizi per riconoscere ogni persona nella propria unicità. Alcuni componenti dell’associazione saranno protagonisti di brevi letture tratte dal libro, alle quali seguirà una dimostrazione di karate guidata dal maestro Angelo Surfaro, responsabile del Karate per il Sud Italia nominato da Special Olympics Italia. La scrittura e la pratica sportiva rappresentano così due differenti linguaggi attraverso i quali sviluppare le proprie capacità e superare gli ostacoli. L’appuntamento, rivolto soprattutto alle scuole e alla cittadinanza, vuole richiamare l’intera società alla responsabilità di rimuovere le barriere culturali attraverso la condivisione di un’esperienza di inclusione. L’intero ricavato della vendita della fiaba sarà devoluto all’ASD I Girasoli della Locride, contribuendo al sostegno delle attività dell’associazione.