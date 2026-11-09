Reggio Calabria, il Premio di Poesia “Ettore Pensabene” celebra la Magna Grecia: tra i premi l’antica moneta di Rhegion

Le creazioni di Michele Affidato nel ricordo di Elisabetta Gambello e Bruna Siviglia e le monete di Domenico Colella saranno i premi della sedicesima edizione del concorso internazionale di Poesia Incontriamoci Sempre “Ettore Pensabene” che scadrà il prossimo 31 dicembre. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 31 gennaio 2027. Ecco la presentazione della creazione della moneta di Domenico Colella, (per le ulteriori menzioni un’altra moneta sarà resa nota successivamente): “dalla Rhegion magnogreca ai poeti di oggi: il volto di Apollo attraversa i secoli e torna a celebrare la bellezza della parola“.

Sarà l’artigiano dell’antico Domenico Colella a realizzare parte dei premi destinati ai vincitori del Premio di Poesia, attraverso la riproduzione di una delle monete più belle e rappresentative di Rhegion, ovvero il tetradramma d’argento databile intorno al 420-410 a.C., che presenta la testa di Apollo laureata sul rovescio, accompagnata dall’iscrizione greca ΡΗΓΙΝΟΣ (Reginos).

La scelta dell’effigie di Apollo assume, in questo contesto, un significato particolarmente suggestivo. Dio della musica, delle arti e della poesia, Apollo rappresenta, tra le altre cose, l’ispirazione creativa, la bellezza della parola e la ricerca dell’armonia. È dunque una figura ideale per accompagnare e celebrare quanti, attraverso la poesia, danno voce alle emozioni, ai sentimenti e alla sensibilità umana.

Con questa realizzazione, Domenico Colella intende trasformare un prezioso riferimento alla storia numismatica di Rhegion in un riconoscimento dal forte valore simbolico: un premio che custodisce la memoria del passato e, allo stesso tempo, rende omaggio alla parola poetica, capace di attraversare i secoli e continuare a parlare all’uomo contemporaneo.