Sport, solidarietà ed aggregazione saranno i protagonisti del “Festival dello Sport 2026” in programma il prossimo 27 dicembre presso il Reggio Village. Un’iniziativa fortemente voluta dal Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini e dall’Organizzatore dell’evento, Nicola D’Elia, che mette al centro lo sport ed il valore dello stare insieme durante le festività natalizie. Il Festival dello Sport nasce con l’obiettivo di offrire alla città un’importante occasione di incontro in occasione delle festività natalizie, coinvolgendo realtà sportive, associative ed organizzazioni del territorio in una giornata all’insegna della condivisione e dell’impegno sociale, non dimenticando che, soprattutto, in questo periodo bisogna fare rete ed essere di sostegno a coloro che sono soli o meno fortunati.

Il programma si articolerà in diverse attività sportive e momenti di intrattenimento, al fin di soddisfare tutti gli sportivi, gli appassionati e la Comunità.

Tra gli appuntamenti principali figura la Preview Lodigiani Under 10, una competizione dedicata ai giovani calciatori che mette in palio per la squadra vincitrice la possibilità di partecipare al Trofeo Lodigiani a Roma.

Sono previsti, inoltre, un torneo di Calcio a 5 ed un torneo di Padel con l’intento di promuovere la pratica sportiva e coinvolgere gli appassionati ed atleti di tutte le età.

Particolare rilievo avrà la Partita di Beneficenza, che coinvolgerà tutte le organizzazioni della movida reggina, così creando un momento simbolico e concreto di partecipazione collettiva volto a dimostrare come la collaborazione tra le diverse realtà cittadine possa trasformarsi in un’importante occasione di solidarietà.

La componente benefica dell’iniziativa sarà affidata alla APS Duchenne Project con l’obiettivo di dare valore sociale alla manifestazione.

La giornata sarà arricchita dalla presenza di stand food e beverage e da un’area dedicata al DJ set, quale spazio di incontro ed intrattenimento aperto al pubblico.

“Con questa iniziativa ASC Calabria intende ribadire il proprio impegno nella promozione dello sport e delle attività di carattere sociale, valorizzando il coinvolgimento delle realtà locali e creando un’occasione di aggregazione per tutta la comunità reggina”, afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Vogliamo realizzare un momento che vada oltre la dimensione sportiva e che possa coinvolgere l’intera città. Il periodo natalizio rappresenta un’occasione importante per ritrovarsi, condividere esperienze e promuovere valori come la solidarietà, l’inclusione ed il coinvolgimento della collettività. L’obiettivo è mettere insieme mondi e realtà differenti, dimostrando che attraverso lo sport e la collaborazione si può costruire qualcosa di significativo per il territorio”.

Il prossimo 27 dicembre, quindi, Reggio Calabria sarà chiamata a scendere in campo non soltanto per competere, ma per condividere, partecipare e sostenere una causa solidale.

Per informazioni scrivere a info@ascreggiocalabria.it oppure visitare la pagina Facebook ed Instagram “ASC Calabria”.