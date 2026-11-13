Reggio Calabria, il mito della Fata Morgana rivive al Castello Aragonese tra teatro, musica ed emozioni

Il fascino dello Stretto di Messina, le sue leggende e il legame profondo tra il mare e la memoria sono stati protagonisti di una serata dedicata al teatro e alla musica nel cuore di Reggio Calabria. Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese è andato in scena lo spettacolo “Morgana. Acque libere”, una rappresentazione che ha intrecciato mito e realtà, accompagnando il pubblico in un viaggio tra emozioni, ricordi e scoperta di sé. L’opera, interpretata da Katia Colica con le sonorità dal vivo di Antonio Aprile e la regia di Basilio Musolino, ha proposto una narrazione contemporanea capace di richiamare l’immaginario dello Stretto, trasformando la storica fortezza reggina in uno spazio di incontro tra linguaggi artistici differenti. Un racconto nel quale il mare non rappresenta soltanto uno scenario naturale, ma diventa il filo conduttore di un’esperienza umana e simbolica che attraversa idealmente le due sponde di Calabria e Sicilia.

La traversata dello Stretto tra mito, memoria e ricerca delle proprie origini

Al centro della storia c’è Candida, un’atleta che si prepara ad affrontare la sua prima traversata dello Stretto di Messina. Quella che inizialmente appare come una sfida sportiva si trasforma progressivamente in un percorso interiore, segnato dal desiderio di ritrovare le tracce della madre e di confrontarsi con le proprie origini. Il viaggio attraversa luoghi e figure che appartengono all’immaginario millenario dello Stretto, da Scilla e Cariddi fino alla misteriosa Fata Morgana, il fenomeno ottico che ha alimentato racconti e leggende legati a questo tratto di mare. Nella rappresentazione, Morgana assume il significato di un miraggio capace di modificare la percezione del paesaggio e suggerire nuove prospettive, mentre il confine tra ciò che è reale e ciò che appartiene alla visione diventa sempre più sottile. Attraverso l’incontro tra parola recitata, musica dal vivo e suggestioni visive, lo spettacolo esplora i temi del passaggio, dell’identità e della ricerca personale, costruendo un’esperienza multisensoriale nella quale il mare assume un ruolo centrale, anche come simbolo della storia e della cultura calabrese.

La presenza scenica di Katia Colica, accompagnata dalle musiche eseguite dal vivo da Antonio Aprile, ha dato forma a un racconto articolato, nel quale la dimensione teatrale si è intrecciata con quella musicale. La regia di Basilio Musolino ha valorizzato questa fusione di linguaggi, proponendo una lettura moderna e poliedrica di temi profondamente radicati nella tradizione del territorio. A contribuire all’atmosfera della rappresentazione è stata anche la scelta del Castello Aragonese, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Reggio Calabria, la cui cornice ha accompagnato il racconto trasformandosi idealmente in uno spazio di memoria condivisa e partecipazione collettiva.

Il festival Gaia Futuro Prossimo e il progetto “Due sponde. Mille racconti”

La rappresentazione è stata inserita nella programmazione del festival Gaia Futuro Prossimo, che ha accolto lo spettacolo nell’ambito delle proprie iniziative culturali. Tra il pubblico erano presenti anche David Murolo, co-organizzatore del festival, e Serena Mangano, consigliera comunale di Reggio Calabria, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa. L’appuntamento si inserisce inoltre nel percorso di “Due sponde. Mille racconti”, progetto che nel corso del 2026 ha promosso numerosi eventi tra Calabria e Sicilia, trovando spazio all’interno di contesti e festival prestigiosi. Un’iniziativa che utilizza la narrazione e le diverse espressioni artistiche per mettere in relazione i territori affacciati sullo Stretto, valorizzandone il patrimonio storico, culturale e identitario attraverso racconti capaci di parlare anche al presente.

Il progetto “Due sponde. Mille racconti” è realizzato dall’associazione Adexo APS con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e con il partenariato del Comune di Reggio Calabria, della Biblioteca De Nava, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, di Nike Associazione Culturale APS, della Libreria Colapesce di Messina e dell’Associazione Culturale Itaca. Una collaborazione che mette insieme istituzioni, realtà associative e operatori culturali delle due sponde, con l’obiettivo di promuovere occasioni di partecipazione e valorizzazione del patrimonio narrativo del territorio. Lo spettacolo al Castello Aragonese ha rappresentato un’ulteriore tappa di questo percorso, attraverso una storia che, partendo dal mito della Fata Morgana e dal mare dello Stretto, ha raccontato il rapporto tra le persone, i luoghi e la memoria.