Fu davvero Santo Stefano di Nicea il primo Vescovo di Reggio Calabria, consacrato direttamente da San Paolo durante il suo passaggio in città? È uno degli interrogativi più affascinanti della storia del Cristianesimo reggino, alimentato da un’antica tradizione religiosa e da alcune testimonianze archeologiche che potrebbero offrire nuovi spunti di approfondimento. Tra queste figurano due colonne di epoca bizantina presenti nel monumento a Diego Vitrioli sul lungomare e alcune tombe recentemente emerse nel greto del Calopinace. Elementi che saranno al centro dell’incontro “Santo Stefano di Nicea, primo Vescovo di Reggio tra storia, leggenda ed evidenze archeologiche”, in programma giovedì 19 novembre alle ore 16:45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Civica Pietro De Nava. L’iniziativa, promossa nell’ambito del Premio Anassilaos 2026, intende approfondire una pagina poco conosciuta della storia cittadina, nella quale fede, memoria religiosa e ricerca archeologica si intrecciano.

San Paolo a Reggio Calabria e il miracolo della colonna

Il punto di partenza è un episodio documentato negli Atti degli Apostoli, che al capitolo 28, versetto 13, ricordano la sosta di San Paolo a Reggio Calabria durante il viaggio che lo avrebbe condotto a Roma. Il testo latino recita: “Inde circumlegentes devenimus Rhegium: et post unum diem, flante austro, secunda die venimus Puteolos”. Secondo un’antica tradizione reggina, durante quell’unico giorno trascorso in città l’Apostolo avrebbe predicato la nuova fede ai cittadini, allora intenti al culto di Diana Fascelide. La tradizione racconta che Paolo chiese di poter parlare per il tempo necessario al consumo di una candela posta sopra una colonna. Si sarebbe però verificato un prodigio: la colonna stessa avrebbe preso fuoco, consentendogli di portare a termine la predicazione. Il miracolo è ricordato in numerose opere d’arte cittadine, tra cui il bassorilievo del pulpito del Duomo, il mosaico presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana e il telario custodito nella Cappella del Santissimo Sacramento della Cattedrale.

Santo Stefano di Nicea, il primo Vescovo tra tradizione e storia

Proprio durante la permanenza di San Paolo a Reggio, secondo la tradizione locale, sarebbe avvenuta la consacrazione di Santo Stefano di Nicea quale primo Vescovo della città. Lo stesso Stefano avrebbe successivamente subito il martirio durante il regno di Nerone o di Domiziano. La sua vita e le circostanze della morte vengono narrate in un sinassario in lingua greca risalente al VII o VIII secolo. Non esistono, tuttavia, prove certe e storicamente fondate della sua effettiva esistenza. Si tratta dunque di una figura che appartiene alla tradizione religiosa reggina e la cui vicenda continua a sollevare interrogativi sul piano della ricostruzione storica. La memoria di Stefano è rimasta viva nella Chiesa locale, come dimostrano anche le testimonianze artistiche legate alle origini del Cristianesimo in città, sebbene oggi la sua figura risulti poco conosciuta agli stessi reggini.

Le colonne bizantine sul lungomare e le tombe del Calopinace

Ad alimentare l’interesse per questa vicenda sono anche alcune osservazioni archeologiche. Qualche anno fa l’archeologo greco Lefantzìs, esaminando il monumento dedicato a Diego Vitrioli sul lungomare di Reggio Calabria, identificò le due colonne angolari come elementi di epoca bizantina, databili tra la fine del V e la metà del VI secolo d.C., forse riconducibili all’età giustinianea. Lo studioso avanzò l’ipotesi che potessero appartenere al colonnato di un martyrion a pianta ottagonale, un edificio di culto forse eretto per commemorare la predicazione di San Paolo a Reggio o la figura dello stesso Santo Stefano. Un’interpretazione che resta un’ipotesi archeologica e non costituisce una prova dell’esistenza del primo Vescovo. Ulteriori elementi di interesse provengono dal greto del torrente Calopinace, dove sono recentemente emerse alcune tombe che potrebbero essere riconducibili ai primi secoli del Cristianesimo reggino. Anche in questo caso si tratta di una possibile attribuzione, che richiama l’importanza di approfondire le testimonianze materiali relative alla diffusione della nuova fede nell’antica Rhegium.

L’incontro alla Biblioteca De Nava con gli studiosi

Questi temi saranno approfonditi nell’appuntamento promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca Pietro De Nava e il CIS Calabria, a conclusione delle manifestazioni dedicate alla 38ª edizione del Premio Anassilaos 2026 e in relazione alla mostra filatelica dedicata all’Europa Cristiana. L’incontro sarà condotto dal professor Amos Martino, responsabile per l’Associazione Anassilaos del Centro Studi “Glauco di Reggio”. Interverranno la dottoressa Daniela Neri, responsabile della Biblioteca De Nava, il professor Daniele Castrizio, ordinario dell’Università di Messina, e il professor Riccardo Consoli, archeologo e studioso italiano specializzato in archeologia medievale, topografia antica e conservazione dei beni architettonici e ambientali. A portare i saluti delle rispettive associazioni saranno la dottoressa Rosita Loreley Borruto, presidente del CIS Calabria, e il dottor Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos. L’appuntamento offrirà così l’occasione per tornare sulle origini della comunità cristiana reggina, distinguendo le testimonianze storicamente documentate dalle tradizioni tramandate nei secoli e dalle ipotesi suggerite dalle evidenze archeologiche.