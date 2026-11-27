In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, si è tenuto l’evento “Re-Sonare”, momento di restituzione finale del progetto di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) realizzato con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria. L’iniziativa è stata curata da Angela Puleio, direttrice dell’Archivio, e dal suo staff. Grande coinvolgimento ed emozione per l’appuntamento conclusivo di un percorso che ha previsto un contest tra diverse scuole reggine, basato sulla presentazione di progetti e documenti elaborati dai ragazzi a partire dagli atti processuali riguardanti vicende di donne abusate tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.

A conquistare il primo posto, al termine di un confronto di alto livello che ha visto in lizza 16 lavori complessivi, è stato il Liceo Statale “T. Gullì”, grazie al progetto realizzato da Greta Pirrello e Alessia Foti, studentesse della IV E del Liceo delle Scienze Umane.

La giornata di restituzione ha integrato diverse esperienze culturali e didattiche: alla mostra immersiva curata dallo stesso istituto e allo spettacolo teatrale “Abusata e Imputata”, portato in scena dai BAC, si è affiancata l’esposizione dei progetti realizzati dagli alunni sulle storie esaminate durante l’anno. Uno dei momenti più intensi e significativi della manifestazione è stata la simulazione di un procedimento del CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza). Gli studenti si sono messi in gioco in prima persona interpretando i ruoli dell’imputato, del criminologo e dello psicologo, per esplorare l’altra faccia della medaglia del fenomeno della violenza: quella legata ai percorsi di consapevolezza, recupero e riabilitazione dei carnefici.

L’appuntamento ha registrato un’ampia partecipazione istituzionale, a conferma della rilevanza sociale del tema affrontato. Hanno preso parte ai lavori il Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Terzo Settore del Comune di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Fio, la dott.ssa Daniela Neri, referente istituzionale del Castello Aragonese per l’amministrazione comunale, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Daniela Tortorella, la direttrice dell’UDEPE, dott.ssa Mariana Passalacqua, e diversi rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Al termine della rassegna, la giuria ha voluto valorizzare l’impegno e la sensibilità dimostrati da tutti gli istituti coinvolti — tra cui il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e il Liceo Classico “Tommaso Campanella” — conferendo una menzione speciale a tutti i gruppi in gara, prima di assegnare il gradino più alto del podio alle due studentesse del “T. Gullì” per l’originalità e la profondità del loro lavoro.