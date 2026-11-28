“La Fondazione “Antonino Scopelliti” e l’agenzia “Protur Media”, nell’ambito del progetto “T.E.S.O.R.O” realizzeranno un cortometraggio tratto dal testo “Xenìa” della studentessa Maria Teresa Minniti, della classe IV D, indirizzo liceo internazionale “Cambridge” del liceo classico “T. Campanella”, testo risultato vincitore del concorso in oggetto. Il Casting, grazie al quale verranno selezionate due studentesse della scuola, si effettuerà mercoledì 9 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 16,30 nell’Aula n. 50 al secondo piano del liceo“. È quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dal Liceo Classico Tommaso Campanella.
“Le riprese si svolgeranno tra gennaio ed aprile 2027. Si ringrazia la Fondazione “Antonino Scopelliti” per l’importante opportunità di crescita mediante linguaggi espressi nuovi e coinvolgenti“, si legge in conclusione del comunicato.