Reggio Calabria, il Liceo Classico “T. Campanella” trionfa al concorso “Storie di Alternanza” con un progetto sulla Calabria bizantina

Le classi Quarta A e Quarta C del Liceo Campanella di Reggio Calabria hanno partecipato – con un video riassuntivo dell’ esperienza di formazione scuola lavoro “Alla scoperta della Calabria bizantina” in collaborazione con B.R.I.A. ( Byzantine Internation Association) – al concorso nazionale “Storie di Alternanza” promosso da Unioncamere. Il video è risultato vincitore della sezione locale. Questa esperienza ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il nostro territorio e la nostra storia, approfondendo un itinerario culturale del Consiglio d’Europa.

Gli studenti hanno approfondito il patrimonio immateriale e materiale della cultura bizantina in Calabria (borghi, siti monastici, sistemi difensivi, icone, riti e tradizioni) dal greco – calabro al sistema di monetazione medievale passando per il laboratorio di mosaici. L’esperienza si è conclusa con le visite alla Reggio bizantina, alla scoperta di tracce bizantine nell’area tirrenica (Scilla – Bagnara) e visita a Locri – Gerace.