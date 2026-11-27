“Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria eroga il 51% delle attività di telemedicina dell’intera regione, come certificato da Azienda Zero”. È il dato significativo emerso nel corso della 21ª edizione del Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, appuntamento annuale di riferimento per la condivisione e la diffusione delle buone pratiche per la sicurezza del paziente, al quale ha partecipato anche l’ospedale reggino. La dott.ssa Tiziana Frittelli, commissario straordinario del GOM, ha rappresentato l’ospedale anche in veste di relatrice nell’incontro dedicato all’intelligenza artificiale applicata alla sanità. “Il Forum – ha commentato la dott.ssa Frittelli – è per me un luogo del cuore. Lo frequento da molti anni, in passato anche come Presidente di Federsanità, e l’ho visto crescere ed ampliarsi nel tempo. Nato come appuntamento focalizzato sulle attività di risk management, è diventato oggi un luogo di confronto sulle principali innovazioni, problematiche, criticità e potenzialità della sanità italiana”.

Telemedicina, il ruolo del GOM di Reggio Calabria

La 21ª edizione del Forum rappresenta un passaggio importante anche per la partecipazione della Regione Calabria, presente ad Arezzo con uno stand dedicato. Tra i progetti illustrati particolare attenzione è stata riservata alla telemedicina, uno strumento attraverso il quale superare le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, anche alla luce delle caratteristiche geografiche del territorio calabrese. “Tra i progetti che presentiamo – ha spiegato il Commissario – la telemedicina è sicuramente quello su cui stiamo puntando maggiormente, anche per superare l’iniquità nell’accesso alle cure e i limiti legati all’orografia di un territorio complesso come quello calabrese. Con orgoglio posso dire che, seppur in una fase iniziale, il G.O.M. eroga il 51% delle attività di telemedicina dell’intera regione, come certificato da Azienda Zero”.

Intelligenza artificiale in sanità: etica, responsabilità e formazione

Nel corso del Forum, Frittelli ha affrontato anche il tema dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, evidenziando la necessità di accompagnare l’innovazione tecnologica con un’adeguata formazione dei professionisti e una riflessione sulle responsabilità legate all’utilizzo di questi strumenti. “L’IA è uno strumento fondamentale per la sanità, ma richiede un’attenta riflessione sui temi dell’etica, della responsabilità e dell’affidabilità. Sono questi alcuni degli items su cui dobbiamo lavorare per costruire la formazione dei nostri professionisti”, sottolinea Frittelli.

Frittelli: “la sanità calabrese sta crescendo”

Il commissario straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha infine sottolineato l’importanza della partecipazione della Calabria agli appuntamenti nazionali dedicati alla sanità, valorizzando il confronto tra i professionisti del settore e la condivisione delle buone pratiche. “La sanità calabrese – ha concluso il Commissario – sta crescendo, ed è per questo che la nostra presenza al Forum è ancora più importante. Il confronto aperto sulle buone pratiche tra tutti gli attori nazionali del settore non può che generare valore per l’intero sistema sanitario”.