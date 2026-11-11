Reggio Calabria, il GOM protagonista della ricerca sul cuore: due studi innovativi del cardiologo Rodolfo Caminiti

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria presente al 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), svoltosi a Milano dal 13 al 16 ottobre 2026. Il dr. Rodolfo Caminiti, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC, guidata dal dr. Stefano Postorino, e dottorando di ricerca presso l’Università di Messina, ha infatti presentato due ricerche dedicate alle nuove tecnologie per il trattamento della malattia coronarica.

I lavori, sviluppati nell’ambito di collaborazioni scientifiche con l’Università di Messina e l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, di cui il dott. Caminiti è primo autore, riguardano due aspetti centrali dell’angioplastica: l’impiego dei palloni medicati e il trattamento delle calcificazioni coronariche severe. Il primo studio, accettato per la pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale EuroIntervention, ha affrontato una questione di particolare interesse nell’evoluzione dei palloni coronarici medicati: comprendere se le differenti formulazioni del farmaco paclitaxel possano influenzare l’efficacia del trattamento. Questi dispositivi consentono di trattare i restringimenti delle arterie coronarie attraverso il rilascio locale di farmaco, evitando in casi selezionati l’impianto di uno stent metallico permanente.

I risultati assumono particolare interesse per la pratica clinica, suggerendo che l’efficacia dei palloni medicati debba essere valutata considerando l’intera tecnologia del dispositivo e le evidenze scientifiche che ne supportano l’utilizzo, piuttosto che le singole caratteristiche del rivestimento farmacologico. Il secondo lavoro, pubblicato su JACC: Advances, rivista scientifica dell’American College of Cardiology, ha riguardato una nuova tecnologia per affrontare una delle principali sfide dell’angioplastica: il trattamento delle calcificazioni coronariche severe attraverso l’impiego dell’innovativo pallone LithiX. Lo studio, condotto su 16 pazienti in due centri italiani, ha documentato mediante tomografia a coerenza ottica (OCT), una tecnica avanzata di imaging intracoronarico, la modificazione delle calcificazioni e la fattibilità di questa strategia terapeutica, fornendo risultati preliminari promettenti per il trattamento delle lesioni coronariche complesse.

Nel corso del congresso, il dr. Caminiti ha inoltre partecipato a diverse sessioni scientifiche in qualità di discussant ed expert, contribuendo al confronto tra specialisti sulle strategie di trattamento e sulle più recenti innovazioni nella cardiologia interventistica. La partecipazione al Congresso nazionale GISE e la presentazione di questi contributi scientifici testimoniano il valore delle collaborazioni tra istituzioni ospedaliere e universitarie e l’importanza della ricerca clinica per il continuo progresso delle conoscenze e delle tecniche di trattamento delle patologie cardiovascolari. In questo contesto si inserisce anche il contributo dei professionisti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria alla produzione scientifica e al confronto con la comunità cardiologica nazionale e internazionale.

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