La loro pianta si sviluppa così tanto verso l’alto – raggiunge i quattro metri di altezza! – che per sostenerla servono grandi pali, chiamati nel dialetto locale paluni. E proprio a questa caratteristica, se l’etimologia non inganna, devono il loro nome: parliamo dei fagioli pappaluni d’Aspromonte, cioè letteralmente fagioli ‘per pali grandi’, appena diventati Presidio Slow Food. Sono fagioli bianchi, piuttosto grandi anche loro stessi, coltivati in sei comuni del versante tirrenico dell’Aspromonte, tutti in provincia di Reggio Calabria: Cosoleto, Delianuova, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Sinopoli.

“Si tratta di fagioli d’alta quota – spiega Mariella Crucitti, attivista di Slow Food che ha seguito l’iter verso il Presidio –. I pappaluni d’Aspromonte si coltivano in una fascia collinare e montana che va dai seicento fino ai milletrecento metri d’altitudine”. Il microclima fresco, l’ottima esposizione, la qualità del suolo e l’abbondanza di acqua contribuiscono al successo della coltivazione dei fagioli, che qua rappresenta una pratica storicamente diffusa. “Sono fagioli che in Aspromonte sono sempre stati coltivati per il consumo familiare, fin dai nostri nonni – spiega Cosimo Violi, uno dei sette produttori che aderiscono al Presidio Slow Food –. Ma non ricordo una grande richiesta commerciale di prodotto: solo negli ultimi tre o quattro anni, appena in tempo per scongiurare la scomparsa, si è tornati a promuoverli. Questa varietà stava venendo un po’ messa da parte, anche per l’arrivo dall’estero di fagioli simili nell’aspetto ma non paragonabili sotto il profilo organolettico. I pappaluni sono squisiti: sono saporiti e di consistenza farinosa“.

In cucina, possono arricchire un’insalata estiva di pomodori e basilico, ma è nella classica pasta e fagioli che si esprimono al meglio: “Con le tagliatelle tagliate corte hanno il loro perché” assicura Violi, eventualmente unendo al piatto anche le patate per dare cremosità, i broccoli, il peperoncino e la cotenna. Un’altra preparazione tipica è la minestra di pappaluni e borragine selvatica.

Il mistero del fagiolo che ogni tanto cambia colore

La semina dei fagioli, spiega Violi, normalmente avviene a maggio, ma “negli ultimi anni ci siamo accorti che conviene posticiparla a metà giugno per evitare che la fioritura avvenga nel periodo più torrido dell’estate, con conseguenti possibili problemi di allegagione». Per ogni pianta si mettono a dimora almeno quattro granelli di fagiolo selezionati l’anno precedente. A mano a mano che la pianta cresce, aggrappandosi ai pali di castagno prelevati dai boschi della zona, si raccolgono i baccelli più bassi. Poi, verso metà ottobre, anche quelli più alti seccano: è il momento di estirpare la pianta. «In questo modo non abbiamo bisogno di usare la scala per raggiungere la parte più alta” scherza il produttore. Da ogni pianta si ottengono circa 500 o 600 grammi di fagioli.

C’è un piccolo mistero al quale né i coltivatori, né gli agronomi, hanno finora saputo dare una risposta: riguarda il colore dei fagioli pappaluni d’Aspromonte che sono quasi sempre bianchi. “Ma capita – spiega Crucitti – che pur seminando i semi bianchi ogni tanto la pianta produca fiori rossi e fagioli di colore scuro, tra il viola e il nero“. Una particolarità rara – “succede all’incirca in un caso ogni duecento piante» specifica Violi – ma curiosa e altrettanto gustosa.

“Nelle terre alte della Calabria, dove le difficoltà ambientali si intrecciano con lo spopolamento e la progressiva marginalizzazione delle attività agricole, continuare a coltivare significa anche mantenere vive le relazioni tra le comunità e il loro paesaggio – conclude Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia che ha seguito il percorso per il riconoscimento del Presidio Slow Food –. Il valore ecologico del fagiolo pappaluni non risiede, dunque, soltanto nelle caratteristiche di una leguminosa, ma soprattutto nel sistema agricolo di cui è parte. Le tecniche tradizionali, fondate sulla diversificazione colturale, sulla cura della fertilità del suolo, sulla conservazione dei semi e su un uso responsabile delle risorse naturali, esprimono princìpi che oggi riconosciamo come fondamentali nell’agroecologia e si uniscono alla gestione del territorio attraverso l’uso della lavorazione del legno dei castagni per la produzione dei pali. È proprio nell’incontro tra questi saperi e le conoscenze scientifiche che possiamo trovare risposte concrete alle sfide della crisi climatica, della perdita di biodiversità e della crescente fragilità degli ecosistemi agricoli. Esperienze come queste possono contribuire a costruire il futuro”.

Per conoscere i pappaluni d’Aspromonte, l’occasione più ghiotta è Slow Beans, l’evento itinerante annuale che celebra la biodiversità dei legumi. Quest’anno l’appuntamento è a Brescia nel weekend del 21-22 novembre: oltre alla mostra-mercato dei produttori della rete in arrivo da tutta Italia e dall’estero, la città lombarda ospita le Fagioliadi, la tradizionale competizione gastronomica a suon di legumi, e diversi momenti di approfondimento sul tema della transizione proteica. Qui è disponibile il programma completo dell’evento.