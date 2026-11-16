Reggio Calabria, il dramma di 34 pazienti dializzati: “torniamo a casa all’una di notte, siamo malati di serie B?”. L’appello al Presidente Occhiuto

I pazienti dializzati di Reggio Calabria hanno inviato un appello al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, relativamente alla situazione difficile che si protrae ormai da diverso tempo legata alle cure a cui gli stessi devono sottoporsi con enormi difficoltà: Di seguito riportiamo integralmente la lettera inviata: “Egregio Presidente, Siamo i trentaquattro pazienti dializzati di Reggio Calabria, la cui vicenda Le è certamente nota e che, ormai da otto anni, vivono una situazione assistenziale estremamente difficile. Desideriamo innanzitutto riconoscere che Lei è stata l’unica figura istituzionale che, nel corso di questa lunga vicenda, ha dimostrato un concreto interesse per la nostra condizione e per la tutela dei nostri diritti di pazienti fragili e invalidi”.

“Dopo anni di interlocuzioni, annunci e promesse, in soli cinque giorni Lei ha adottato uno specifico provvedimento, la DGR n. 683 del 19 ottobre 2026, pubblicata appena cinque giorni dopo, con l’obiettivo di avviare finalmente a soluzione la nostra situazione. Abbiamo accolto quel provvedimento con fiducia e speranza. Dobbiamo tuttavia constatare che, da allora, non si sono registrati sviluppi concreti. Ci era stato detto che, a quel punto, le decisioni sarebbero spettate all’ASP, ma, a oggi, la nostra condizione è rimasta immutata”.

“La Direttrice generale, dott.ssa Maddalena Berardi, ha più volte dichiarato pubblicamente di essere dalla nostra parte, di non voler dimenticare la nostra situazione e di volerci invitare ad avere fiducia nel suo operato. Tuttavia, le dichiarazioni riportate qualche giorno fa dalla Gazzetta del Sud ci lasciano basiti. Nonostante le difficoltà che continuiamo a rappresentare, non abbiamo ancora ricevuto risposte sostenibili. Vorremmo, finalmente, che alle parole seguissero iniziative e decisioni capaci di risolvere davvero il nostro problema”.

“Un’altra questione che ci sta particolarmente a cuore riguarda il rischio clinico al quale siamo esposti e che, a nostro avviso, non può essere sottovalutato. Ci sorprende che, nel dibattito sull’organizzazione dei trattamenti dialitici, non venga dato sufficiente rilievo alle possibili conseguenze dei turni notturni sulla salute di pazienti già fortemente compromessi. Una bronchite che per una persona sana può essere affrontata con qualche giorno di riposo e una terapia adeguata, per un paziente dializzato può comportare conseguenze ben più serie”.

“Noi non possiamo permetterci di interrompere o rinviare le sedute: dobbiamo sottoporci alla dialisi a giorni alterni, per tutta la vita. Terminare il trattamento intorno all’una di notte, soprattutto nei mesi invernali, significa essere maggiormente esposti al freddo e affrontare il rientro a casa in condizioni di grande stanchezza. Non si tratta, dunque, di un semplice disagio organizzativo, ma di una condizione che incide sulla nostra salute, sulla nostra qualità del sonno, sulle nostre energie, sulla nostra vita e quella dei nostri familiari che sta travolgendo la nostra esistenza. Chiediamo che questi aspetti siano valutati con la dovuta attenzione anche sotto il profilo clinico”.

“C’è poi una questione fondamentale sulla quale vorremmo ricevere un chiarimento: perché un paziente reggino affetto da una patologia anche molto meno grave della nostra, qualora non trovi posto in una struttura dell’ASP o del GOM, può rivolgersi a una struttura privata accreditata, mentre a noi questa possibilità viene di fatto preclusa, in attesa di centri pubblici di cui si parla da otto anni ma che non sono ancora stati realizzati?”

“Dobbiamo forse considerarci pazienti di serie B? Non abbiamo gli stessi diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi? Sia chiaro: non contestiamo la necessità di programmare e potenziare la sanità pubblica, né mettiamo in discussione l’importanza di realizzare un futuro centro dialisi pubblico. Chiediamo semplicemente che, nel frattempo, vengano utilizzate tutte le soluzioni legittimamente praticabili per garantire il diritto alle cure, compreso il ricorso a strutture private autorizzate e accreditate, quando necessario e nel rispetto delle regole”.

“A questo proposito, riteniamo opportuno ricordare che, durante questi lunghi anni, gli ultimi quattro anni e mezzo hanno visto la dott.ssa Berardi ricoprire ruoli di vertice nell’ASP di Reggio Calabria, prima come Direttrice amministrativa e oggi come Direttrice generale. Anche per questo motivo, confidiamo che Lei presidente, possa contribuire a fare chiarezza sulle ragioni per cui, nonostante le criticità fossero note alla direttrice da tempo, non si sia mai preoccupata di trovare una soluzione definitiva”.

“Ci chiediamo, inoltre, per quale ragione a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, sia presente un centro dialisi privato con venti posti, accreditato e contrattualizzato, evidentemente riconosciuto come necessario per rispondere al fabbisogno assistenziale, mentre a Reggio Calabria il ricorso a una soluzione analoga continui a incontrare tante difficoltà e resistenze. Non comprendiamo perché una possibilità organizzativa già praticata in altre realtà del Paese debba diventare, nel nostro territorio, oggetto di un confronto così complesso, nel quale si intrecciano posizioni aziendali, valutazioni amministrative e prese di posizione di diverse organizzazioni.

“Noi chiediamo soltanto che vengano riconosciuti e garantiti i nostri legittimi diritti alle cure salvavita, nel rispetto del principio di prossimità che Lei stesso ha più volte sostenuto e che è espressamente richiamato nella DGR n. 683. Con tale provvedimento sono stati autorizzati dieci posti dialisi aggiuntivi proprio per affrontare la nostra emergenza, nelle more della revisione della rete nefrodialitica regionale”.

“Egregio Presidente, ci rivolgiamo nuovamente a Lei perché non possiamo permetterci di attendere ancora. Non chiediamo privilegi, né intendiamo alimentare contrapposizioni tra sanità pubblica e privata. Chiediamo semplicemente di essere curati in condizioni dignitose, compatibili con la nostra fragilità e con la necessità di sottoporci a trattamenti salvavita per tutta la vita. A noi non interessa che la soluzione venga individuata attraverso una struttura pubblica o privata, purché sia autorizzata, accreditata secondo le norme e concretamente in grado di garantire un’assistenza adeguata”.

“Forse non è possibile comprendere fino in fondo cosa significhi affrontare la dialisi durante la notte, rientrare a casa all’una, spesso stremati, e dover ripetere tutto questo a giorni alterni. Siamo però certi che, conoscendo la nostra situazione, Lei possa comprendere quanto sia urgente intervenire. Per questo Le chiediamo di attivarsi affinché il provvedimento regionale da Lei voluto trovi immediata attuazione, senza ulteriori passaggi che possano tradursi in nuovi rinvii, e affinché venga individuata al più presto una soluzione concreta che ponga fine ai turni notturni e garantisca a tutti noi il diritto a cure dignitose e di prossimità. Non chiediamo più promesse ma che il diritto alla cura diventi finalmente realtà, altrimenti ci vedremo costretti a tutelare i nostri diritti nelle sedi opportune. Con fiducia e nella speranza di un Suo tempestivo intervento, porgiamo distinti saluti. I pazienti dializzati di Reggio Calabria”.