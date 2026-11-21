Una mattinata dedicata alla prevenzione, all’ascolto e alla corretta informazione per contrastare una patologia cronica che incide profondamente sulla qualità della vita di milioni di persone: è quanto si è svolto in Piazza Duomo a Reggio Calabria, con screening gratuiti e indicazioni pratiche per adottare uno stile di vita più consapevole e ridurre il rischio del diabete di tipo 2, riassunto dall’iniziativa con lo slogan “Non perdere tempo, gioca in anticipo” e orientato in particolare a far emergere il diabete sommerso.

Nel corso dell’incontro è stato richiamato l’impatto della malattia a livello nazionale — con oltre 4 milioni di persone con diagnosi certa e più di un milione, fino a un milione e mezzo, di casi sommersi — e la particolare incidenza registrata in Calabria, stimata intorno all’8%. È stata inoltre posta l’attenzione sul fatto che il diabete non riguarda più soltanto la popolazione anziana, ma coinvolge sempre più spesso anche i giovani all’interno delle famiglie, rendendo centrale la prevenzione quotidiana attraverso sana alimentazione, attività motoria e controlli tempestivi.

Tra i consigli illustrati durante la giornata:

Articolare la routine alimentare su tre pasti principali e due spuntini, ripensando la colazione per non basarla unicamente sui carboidrati (valutando ad esempio opzioni come uova e avocado per evitare picchi glicemici).

Preferire a pranzo carboidrati integrali o simil-cereali abbinati a verdure e fonti proteiche come pesce o carni bianche, accompagnare la frutta pomeridiana con frutta secca e cenare possibilmente presto, entro le ore 20, limitando pane, cereali e carboidrati serali.

Puntare su carboidrati di qualità, riducendo cibi processati e farine super raffinate, fattori legati a processi infiammatori.

“Iniziative come questa dimostrano quanto sia prezioso il lavoro costante e concreto delle associazioni del territorio“, dichiara il Consigliere Comunale e Capogruppo di Noi Moderati Mario Cardia. “La prevenzione passa dalla vicinanza alle persone e da una informazione chiara e accessibile. È fondamentale che le istituzioni e la politica, al di là di ogni appartenenza partitica, siano sempre presenti e sostengano con convinzione realtà così impegnate al servizio della città e dei cittadini. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’associazione Diabaino Vip dello Stretto, alla Presidente Dott.ssa Gabriella Violi e a tutto il suo staff, al Lions Club Reggio Calabria Castello Aragonese e a tutti coloro che hanno collaborato al successo dell’iniziativa: continuerò a ringraziarli e a supportarli per il contributo fondamentale che offrono alla nostra comunità“.