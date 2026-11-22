Ci sono storie che non appartengono soltanto al passato, ma continuano a parlare al presente e a indicare la strada alle generazioni future. È con questo spirito che il Comune di Sellia Marina ed il Consiglio Regionale della Calabria promuovono la cerimonia commemorativa dedicata a Giuditta Levato, in occasione dell’80° anniversario della sua morte. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria, a Reggio Calabria. L’iniziativa, dal titolo “Giuditta Levato: dalla lotta alla memoria, dalla memoria al futuro”, intende rendere omaggio a una donna che ha segnato profondamente la storia sociale e contadina della Calabria, diventando simbolo di coraggio, dignità, emancipazione e riscatto. Una cittadina di Sellia Marina che, con la propria storia e il proprio sacrificio, ha superato i confini del territorio, lasciando un’eredità morale e civile che merita di essere custodita e trasmessa.

La commemorazione si inserisce nel più ampio percorso di celebrazioni per il 70° anniversario della comunità di Sellia Marina

La commemorazione si inserisce nel più ampio percorso di celebrazioni per il 70° anniversario della comunità di Sellia Marina, che ha scelto di partire proprio dalla memoria delle proprie radici, riconoscendo in Giuditta Levato una delle figure più significative della propria identità storica e culturale. Alla cerimonia interverranno il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Salvatore Cirillo, il Sindaco di Sellia Marina Walter Placida, Nausica Sbarra, Segretaria Generale CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Francesca Prestia, cantastorie calabrese, Natalie Caristo, dottoressa in Storia e Filosofia presso l’Università della Calabria, Carmela Bonnarigo, Dirigente della Corte d’Appello di Catanzaro, e il Professore Antonio D’Elia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

La narrazione storica e istituzionale sarà accompagnata da un momento artistico e musicale particolarmente significativo: in anteprima verrà presentata una canzone dedicata a Giuditta Levato, attraverso la proiezione di un video realizzato per raccontarne la storia e mantenerne viva la memoria. Non una semplice ricorrenza, dunque, ma un’occasione per restituire voce e attualità a una figura che appartiene alla storia della Calabria e che continua a rappresentare un riferimento per i valori della giustizia sociale, della libertà e della partecipazione.

“Giuditta Levato non è soltanto una pagina della nostra storia. E’ una radice profonda della nostra identità”

“Giuditta Levato non è soltanto una pagina della nostra storia. E’ una radice profonda della nostra identità, una donna che ha dato voce alla dignità di chi non aveva scelta, con il suo coraggio ha lasciato un segno indelebile nella coscienza della nostra terra. Nel celebrare i settant’anni di Sellia Marina, – dichiara il Sindaco Walter Placida – sentivamo che il nostro cammino non potesse che partire da lei. Abbiamo voluto che la memoria fosse il punto di partenza del nostro cammino. Perché una comunità che conosce la propria storia è una comunità che sa guardare 2al futuro”.

Ho accolto con grande piacere questa iniziativa dedicata a Giuditta Levato – dichiara il Presidente del consiglio regionale Salvatore Cirillo– una figura che appartiene profondamente alla storia e all’identità della Calabria. Ricordare il suo coraggio, le sue battaglie e il suo impegno significa custodire una memoria che continua a parlare alle nuove generazioni. È importante che istituzioni e comunità si ritrovino insieme per rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra terra. Nel solco della memoria le istituzioni devono essere sempre presenti”.