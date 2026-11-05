Reggio Calabria, il consigliere Alfano: “strade e marciapiedi pericolosi ad Archi, servono interventi urgenti”

Torna al centro dell’attenzione la sicurezza stradale nel quartiere Archi, a Reggio Calabria. Il consigliere della III Circoscrizione Pasquale Alfano, appartenente al gruppo consiliare “Uniti per Reggio Nord – Giordano Presidente”, sollecita “nuovamente l’Amministrazione comunale a intervenire per risolvere alcune criticità che interessano la viabilità, i marciapiedi e il decoro urbano della zona”. Alfano ricorda di “aver già trasmesso una formale istanza tramite PEC il 25 agosto 2026 agli uffici comunali competenti, segnalando in particolare la situazione lungo la Via Nazionale, SS 18, nei pressi del Torrente Malavenda e di un’azienda per lo stoccaggio dei carburanti. A distanza di oltre due mesi”, secondo quanto denunciato dal consigliere, “non si registra ancora alcun intervento operativo”. Pur precisando di “non voler attribuire la mancata esecuzione dei lavori a una volontà di ignorare il problema, Alfano ritiene che vi sia stata una sbagliata valutazione delle priorità e delle emergenze da parte degli uffici competenti”.

Alfano: “carreggiata danneggiata e rischio allagamenti sulla SS 18”

La prima criticità segnalata da Alfano riguarda “una scarpata comunale lungo la Via Nazionale, dove si rende necessario il ripristino di una porzione della carreggiata e del marciapiede. Secondo quanto riferito da Alfano, entrambi risultano gravemente danneggiati dalle radici di un pino di alto fusto già abbattuto in passato. A questa situazione si aggiunge la presenza di una cunetta di scolo completamente ostruita, che impedisce il regolare deflusso delle acque piovane. Il consigliere evidenzia come tale condizione provochi periodici allagamenti della sede stradale, con potenziali rischi per automobilisti e pedoni”. Alfano richiama inoltre l’attenzione “sugli obblighi di manutenzione e pulizia del tratto interessato, facendo riferimento alla sentenza n. 687/03, che, secondo quanto riportato nella sua segnalazione, prevede specifici obblighi di intervento”.

Alfano: “Via Vecchia Provinciale, vegetazione sui marciapie”di e ostacoli alla visibilità

La seconda situazione denunciata da Alfano interessa “la Via Vecchia Provinciale, dove la mancata potatura di alberi e ramaglie avrebbe consentito alla vegetazione di espandersi fino a occupare completamente il marciapiede e invadere parte della carreggiata. Il problema – sottolinea il consigliere- risulta particolarmente pericoloso in prossimità delle curve, dove la presenza della vegetazione ostacola la visibilità e rende più difficoltoso il transito dei veicoli. Una condizione che, oltre a compromettere il decoro urbano del quartiere Archi, rappresenterebbe un rischio concreto per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni”.

L’appello di Alfano al Comune di Reggio Calabria: “intervenire immediatamente”

Alla luce delle criticità segnalate, il consigliere della III Circoscrizione chiede agli organi e ai settori comunali competenti “un intervento urgente e definitivo per mettere in sicurezza le strade interessate, ripristinare le parti danneggiate e procedere alla pulizia delle cunette e alla potatura della vegetazione. L’obiettivo è porre fine ai disagi che, secondo Alfano, interessano quotidianamente i residenti e le migliaia di cittadini che percorrono queste arterie viarie”. Il rappresentante del gruppo “Uniti per Reggio Nord – Giordano Presidente” ribadisce quindi “la necessità di agire senza ulteriori rinvii, restituendo al quartiere Archi condizioni adeguate di sicurezza stradale, accessibilità e decoro urbano”.