“Si è conclusa una prima fase di assemblee pubbliche promosse nei Quartieri della IV Circoscrizione e, finalmente, anche Arangea ha potuto fare sentire la propria voce. Vari momenti di confronto ai quali hanno preso parte il Comitato di Quartiere, le associazioni culturali del territorio e numerosi cittadini, portando all’attenzione delle istituzioni criticità, bisogni e proposte concrete. Per Arangea, questa partecipazione è il risultato di un percorso di mobilitazione civica che ha già prodotto un primo importante traguardo: l’inserimento dell’intero Quartiere all’interno di un’unica Circoscrizione, la IV.

Un risultato tutt’altro che scontato, raggiunto grazie ad un’iniziativa popolare che quasi un anno fa, nel gennaio 2026, ha portato oltre 200 abitanti a costituire un Comitato di Quartiere, che ha subito chiesto e ottenuto dal Comune di Reggio Calabria la possibilità di entrare “per intero” in una sola delle istituende Circoscrizioni. Ed è proprio da questa prima conquista che ha preso le mosse la relazione presentata e depositata il 13 ottobre scorso dalla Presidente del Comitato durante l’assemblea pubblica della IV Circoscrizione: un documento che raccoglie le principali questioni aperte e delinea una prospettiva di sviluppo per il Quartiere“. È quanto si legge in un comunicato stampa del Comitato di Quartiere di Arangea, presieduto dalla dottoressa Lucrezia Bruzzano.

“Il prossimo obiettivo è quello di ottenere, nell’ambito del Masterplan del Comune di Reggio Calabria, il riconoscimento ufficiale dell’intero territorio di Arangea, oggi ancora rappresentato in maniera frammentata. Una richiesta per la quale il Comitato ha sollecitato anche l’intervento della IV Circoscrizione. Si tratta di un’istanza già sottoposta più volte all’Amministrazione comunale, ma che, ad oggi, non ha ricevuto riscontro. Ad essa è stata allegata una mappa dettagliata del territorio di Arangea, che parte dal Masterplan del Comune di Reggio Calabria e unisce, seguendo un criterio storico e parrocchiale tutte le sue zone. Oggi, pubblicheremo questa mappa, a beneficio di tutti, perché la consapevolezza degli abitanti di un territorio è molto importante.

Per il nostro CdQ, superare questa frammentazione è indispensabile, perché Arangea ha già pagato negli anni il prezzo di una pianificazione disorganica e di un immobilismo ormai difficile da giustificare. Il Comitato chiede inoltre di conoscere il numero effettivo degli abitanti di Arangea: un dato fondamentale per programmare servizi, infrastrutture e interventi proporzionati alle reali esigenze

della popolazione“, si legge ancora nella nota stampa.

Le carenze di un quartiere e le sue grandi potenzialità

“Durante l’assemblea sono state illustrate numerose criticità che continuano a penalizzare il territorio: l’assenza di una piazza, nonostante una petizione popolare presentata già un anno fa; la mancanza di un centro civico e di spazi adeguati per la pratica sportiva; una rete viaria ormai inadeguata rispetto alle esigenze attuali, soprattutto alla luce del significativo sviluppo edilizio che

ha interessato la zona.

Accanto alle carenze, il Comitato ha voluto mettere in evidenza anche le straordinarie risorse di un quartiere storico che custodisce, nel raggio di pochi chilometri, importanti testimonianze del patrimonio culturale e identitario reggino. La Real Fonderia e Palazzo Gagliardi rappresentano beni di grande valore storico e architettonico, da troppo tempo in stato di abbandono e che meriterebbero interventi di tutela, recupero e restituzione alla collettività.

Un patrimonio da salvaguardare è anche il Parco Agrario Storico di Arangea, importante polmone verde della città, dove sopravvivono ancora coltivazioni di bergamotto grazie alla tenacia di alcuni proprietari che continuano a difendere il territorio dalle pressioni dell’espansione edilizia selvaggia. Una situazione che impone una riflessione seria sulle necessità di condividere con la popolazione la

redazione del PSC e sugli effetti legati alla concessione di autorizzazioni per l’area ZES.

Altrettanto importante è la questione del torrente Sant’Agata. Il Comitato ha chiesto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di aderire al Contratto di Fiume, quale strumento di tutela e

valorizzazione, oppure, qualora tale possibilità non fosse più percorribile, di estendere all’intero corso del torrente il progetto delle già annunciate bretelle Reggio Calabria-Cardeto.

Un intervento che potrebbe rispondere a più esigenze: migliorare la viabilità del quartiere e dell’intera zona sud, risanare un’area oggi in condizioni di grave degrado, restituire alla cittadinanza un importante sito naturalistico e recuperare un collegamento con il mare che un tempo faceva parte della quotidianità dei nostri nonni. Oggi, infatti, il Sant’Agata è impraticabile ed è stato trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Restano inoltre aperte le questioni delle numerose opere incompiute che continuano a segnare il territorio di Arangea: le bretelle e il ponte sul Sant’Agata, il Parco Primavera a Maldariti, mai collaudato, e l’Arena di Arangea. Proprio quest’ultima rappresenta una delle ferite più dolorose per la comunità. Una struttura realizzata dal Comune su un terreno acquistato con i risparmi dei parrocchiani che, nonostante il sacrificio economico della collettività, risulta ancora oggi inagibile.

Un paradosso che racconta bene la storia di questo quartiere: per Arangea, infatti, non sono mai state destinate risorse adeguate ad un vero progetto di rigenerazione urbana“, rimarca il Comitato di quartiere.

Dopo le assemblee, la doccia fredda: la scelta della IV Circoscrizione

“Nonostante tutta questa attività di confronto, lo scorso 19 novembre, il Consiglio della IV Circoscrizione, con voto unanime, ha individuato come prima ed unica proposta di opera pubblica da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la riqualificazione di un’area ludica in un quartiere che dispone già di diversi spazi pubblici, tra cui uno di dimensioni considerevoli, attualmente in fase di completamento.

Una scelta che ha sorpreso i componenti del CdQ di Arangea e che ha inevitabilmente aperto numerosi interrogativi. A cosa sono servite, dunque, le assemblee pubbliche? Questo confronto è stato realmente concepito come uno strumento di ascolto e di partecipazione popolare, o sono state delle semplici occasioni di visibilità politica, senza un’effettiva ricaduta sulle decisioni amministrative?

Quali criteri sono stati adottati per individuare l’opera da considerare prioritaria? Sono state messe a confronto le condizioni dei diversi Quartieri, le rispettive carenze infrastrutturali e l’effettiva

disponibilità di spazi e servizi pubblici? Perché proporre un nuovo intervento in un territorio che dispone già di diverse aree pubbliche, senza aver prima effettuato una ricognizione complessiva degli immobili e degli spazi di proprietà pubblica presenti nell’intera Circoscrizione?

E ancora: se la IV Circoscrizione non dispone di un budget autonomo e deve necessariamente richiedere al Comune le risorse per realizzare gli interventi, non dovrebbe essere ancora più rigorosa e attenta nella definizione delle priorità? Il Comitato tiene a precisare che non è in discussione la riqualificazione di un’area ludica, né il diritto degli altri quartieri ad ottenere interventi e servizi. La questione è un’altra: garantire equità, trasparenza e imparzialità, attraverso una programmazione che tenga conto delle reali condizioni di tutto il territorio circoscrizionale.

Le risorse pubbliche devono essere indirizzate sulla base di esigenze documentate e criteri chiari, non di scelte che rischiano di apparire scollegate dalle criticità effettivamente rappresentate dai cittadini“, afferma il Comitato presieduto dalla dottoressa Bruzzano.

Il Comitato chiede trasparenza e impegni verificabili

“Per queste ragioni, il Comitato di Quartiere di Arangea ritiene indispensabile che la IV Circoscrizione renda pubblici i criteri utilizzati per individuare le opere prioritarie che saranno proposte al Comune, proceda ad una ricognizione degli spazi e degli immobili pubblici presenti nei diversi Quartieri e restituisca ai cittadini un quadro chiaro delle esigenze emerse durante le assemblee, indicando quali interventi intenda concretamente sostenere.

Non bastano incontri, dichiarazioni di disponibilità e raccolte di proposte. La partecipazione acquista valore soltanto quando si traduce in atti, scelte motivate e risultati verificabili. Il Comitato di Quartiere di Arangea auspica, per il futuro, una maggiore coerenza tra quanto verrà rappresentato dai territori e le decisioni assunte dagli organismi istituzionali.

Le periferie hanno bisogno di sentirsi realmente rappresentate da chi è stato eletto per tutelarne gli interessi, con trasparenza, imparzialità e senso di responsabilità. Arangea, la cui strada principale è persino priva del marciapiede, non chiede privilegi. Chiede attenzione, riconoscimento e risposte concrete.

Il Comitato di Quartiere continuerà a vigilare, a proporre e a fare sentire la propria voce, affinché la partecipazione dei cittadini non venga ridotta ad una formalità e affinché non si ripetano le disparità di trattamento che hanno caratterizzato negativamente la stagione delle EX Circoscrizioni“, conclude il Comitato di quartiere di Arangea.